Tortoriello pone un techo del 20% para los aumentos

Los gremios adelantaron que pedirán un 47%. No descartan protestas.

El intendente Aníbal Tortoriello está de vuelta en el municipio. Después de diez días de receso, retomó sus funciones como cabeza del equipo y confirmó a LM Cipolletti que abrirá el juego con los gremios para recomponer la pérdida del poder adquisitivo sobre los salarios de los empleados municipales.

El jefe comunal está dispuesto a ofrecer un aumento que morigere el impacto de la inflación sobre los bolsillos de los trabajadores, aunque teniendo muy presente la actualización de costos del 22 por ciento sobre las tasas municipales y del 20% en la coparticipación provincial, como también el proceso de recategorizaciones que iniciaron el año pasado y continuarán a lo largo de 2017.

“Hay que tener en cuenta estos valores, referenciarnos en el aumento de las tasas municipales y la coparticipación”, sostuvo el jefe comunal, en función de lo cual estimó que la capacidad económica del Municipio para actualizar salarios rondará el 20 por ciento. “Este es un poco el techo que tenemos”, acotó.

No pasó por alto el compromiso asumido con Sitramuci poco antes de tomarse vacaciones, cuando un grupo de trabajadores del área de Obras Públicas entró en conflicto porque había quedado fuera del cambio de contrato ofrecido a más de 380 empleados, que se concretó en enero.

Por eso, Tortoriello aseveró que entre hoy y mañana convocará al gremio para retomar el diálogo y reconsiderar el reclamo de estos empleados que están bajo contrato UOCRA y quieren acceder al 40 por ciento de zona y otros beneficios vinculados a las licencias por vacaciones y enfermedad, trabajando igual cantidad de horas, como lo vienen haciendo, pero con mejores condiciones laborales.

El dirigente gremial Omar Meza se encontraba expectante al llamado del intendente para avanzar con el reclamo de estos trabajadores, que lo consideró justo y necesario; en tanto que adelantó: “Evaluaremos el impacto inflacionario a partir del segundo semestre de 2017 para pedir un aumento”.

El sindicalista enfatizó que la mayoría de los municipales cobra “salarios de hambre” que oscilan entre los 6 y 8 mil pesos; y aunque todavía el gremio no definió un porcentaje, consideró que no puede ser menor al aumento conseguido el año pasado, de entre el 46 y 47 por ciento para los que menos perciben.

Por el Soyem, uno de los gremios que integra el Frente Sindical, su titular, Marcelino Jara, dijo que una vez que todos los trabajadores se reintegren, pedirán reunirse con el Municipio para discutir salarios.

El tope en Provincia será del 17%

El gobernador Alberto Weretilneck ya anunció que el tope para los aumentos salariales de los trabajadores de la administración pública de Río Negro será este año del 17%. La respuesta de los gremios no se hizo esperar, obviamente rechazando enérgicamente el planteo y asegurando que no avalarían un acuerdo tal en las paritarias que están por arrancar. Por su parte, el mandatario provincial dejó abierta la puerta a imponer por decreto los aumentos en caso de no contar con el respaldo sindical.