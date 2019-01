“Siempre surge de personas que no han reunido la idoneidad. Por esos motivos es la no renovación. Acá claramente la gente que no ha tenido la idoneidad va a ser reemplazada por otros trabajadores. Hay que aclarar que acá no se pierden las fuentes de trabajos. Es un recambio. Es lo que pasa en cualquier trabajo cuando se descuidan las tareas”, explicó el jefe del Ejecutivo.

Agregó que en el Municipio cipoleño trabajan alrededor de 1700 personas, y que sólo se dieron de baja un poco más de 20 contratos.