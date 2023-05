Tinder: cuáles son los cambios que hará la plataforma

Tinder decidió tomar medidas drásticas con respecto a los usuarios que pretenden ganar dinero e impulsar sus negocios en la plataforma, ya que plantearon que ese no es el objetivo de la red social.

Esto se debe a que no quiere convertirse en una plataforma que sea utilizada con fin de lucro, porque su servicio no está orientado a eso ni forma parte de sus posibles usos.

Dentro de las nuevas medidas que tomó la red social, Tinder eliminará los enlaces de Instagram, Onlyfans y otras aplicaciones, así como las listas de deseos de Amazon. Tinder no está pensado para ganar dinero y no quiere que sus usuarios lo utilicen con ese propósito.

Los que busca esta plataforma es unir a personas que tengan intereses en común o que se hayan seleccionado porque podrían atraerse, y que tengan intenciones que vayan más allá de generar negocios.

En un momento, hubo personas que usaban los enlaces de Instagram para que los conocieran mejor y vieran más fotos sin tener que subirlas a la aplicación de citas, oreos abusaban de ello y seguirán haciéndolo si Tinder no toma medidas al respecto.

El comunicado está dirigido especialmente a personas de entre 18 y 25 años, ya que se puede tratar de sus primeras experiencias en citas y desde la aplicación quieren orientarlos para que tengan hábitos de encuentros saludables. El objetivo de ellos es ser un referente para establecer conexiones significativas basadas en la autenticidad, el respeto y la inclusión.

Tinder aplicación citas

En el escrito, indican que han identificado a varias personas que están utilizando sus perfiles para ganar dinero, por lo que se decidió eliminar los identificadores sociales de los perfiles públicos y cambiarán sus reglas de comunidad para evitar que esto suceda. De esa forma, decidieron prohibir los enlaces que dirigen a plataformas externas debido al mal uso que se les ha dado, incluso por aquellos que los utilizaban con fines legítimos.

Con estos cambios, se espera que los usuarios que utilicen Tinder lo hagan realmente para crear conexiones y conocer a otras personas con intereses comunes.

Por el momento, no van a expulsar a las personas que no cumplan con la nueva política, pero si detectan algún abuso continuado de su servicio, podrían llegar a hacerlo. Antes de que tomar medidas extremas, avisarán a quienes violen las normas para que dejen de hacerlo. Además, pidieron que los usuarios también denuncien a aquellas personas que violen las reglas o les cause daño o incomodidad.

Por otro lado, Tinder implementó un nuevo método de verificación de los usuarios que será a través de "videoselfie" para fortalecer el proceso ya existente de comprobación de fotos, y a través del video y tecnología de reconocimiento facial, certificar que el usuario es quien dice ser y no se trata de un perfil falso.