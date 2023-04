Terminó la agonía para Leyla: el emotivo reencuentro con su perrita

Perrita Luli perdida 02.jpg

"Ese día la busqué por todos lados, pero sólo encontré sus pisadas. Entonces volví el sábado a buscarla, con mi cuñada. En eso una familia comentó que la había visto y que sus hijos intentaron agarrarla. Seguimos buscando, cada una por su lado. Yo la iba llamando, y miraba para todos lados. En un momento me volteo de nuevo hacia adelante y estaba ahí, paradita. Yo quedé tipo en shock, quedé tiesa, no reaccionaba. Me di cuenta de que era ella, me agaché y vino corriendo a mis brazos", relató Leyla.