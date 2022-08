"Soy mamá de unas de las víctimas, nos parece una falta de respeto que ATEN pida aumento de salarios involucrando el jardín, y que diga que no son justos los sumarios, cuando nosotros denunciamos con pruebas, hay pruebas, hay charlas de los padres con docentes y directivos", explicó una mamá del jardín N° 31 en declaraciones radiales.

aten cpe

La mujer contó además que una "seño le dijo a un papá que quizás el problema venía desde la casa", que en otro momento a una mamá "la enfrentaron con el abusador" y que otra docente trató a un papá de "antiguo" ante sus dudas antes de conocerse los abusos. "La secretaria de ATEN dice que lo que hicieron fue como que en un edificio de 50 personas se le echara la culpa a todos, pero esto no es un edificio, es un jardín. Ellos no hacían actas, hay muchas denuncias, nosotros les exigimos respeto. Que hagan el reclamo que quieran como gremio, pero que dejen de nombrar al jardín y al dolor de nuestros hijos", lanzó.

Cuando ambas manifestaciones se encontraron en las puertas del CPE, las familias del jardín gritaron a los docentes: "¿Y si fueran sus hijos?", una y otra vez y repartieron un duro panfleto.

"Nosotros queremos que el gremio docente explique qué pasaría si las víctimas de abuso sexual fueran docentes, queremos que expliquen qué pasaría si existiese una persona que hubiera abusado de un centenar de compañeros y compañeras, queremos que el gremio docente explique qué harían si las víctimas fuesen sus hijos o hijas", expresaron en el panfleto que quedó pegado en varios postes del CPE.

Marcha Aten -Concejo Provincial de Educación.mp4

Paro de ATEN

La marcha de ATEN capital había sido convocada para las 10 en el Monumento a San Martín y desde allí recorrió las calles céntricas hasta llegar al CPE donde hicieron sus reclamos de mejoras condiciones laborales y salariales, duplas pedagógicas y equipos interdisciplinarios en Primaria e Inicial, y se manifestaron en contra la reforma educativa en todos los niveles.

Angélica Cano, secretaria de prensa de ATEN capital, indicó a LMNeuquén que lamentan que "las familias en su búsqueda por justicia en lugar de apuntar a lo principales responsables tengan como objetivo a las docentes".

"Nosotras somos las primeras que denunciamos, y querer invertir esto es un grave error", aseveró la dirigente, quien además explicó que hay tres sumarios en esta situación: uno al presunto abusador, otro al equipo directivo y un tercero que es a todos los docentes de la escuela. "Hay sumarios a compañeras que estaban en cambio de funciones y también fueron sumariadas, no creemos que sea la forma de plantear que todos son culpables, están creando un enfrentamiento que es innecesario", advirtió.

Cano aseguró que la adhesión del paro "superó el 90%" y que además se sumaron docentes de las seccionales de Plottier, Senillosa y El Chañar. "Las bases se están rebelando porque la conducción provincial no convoca a asambleas desde principio de año y hay muchas cosas para debatir. No desconocemos el aumento salarial alcanzado pero creemos que quedó desactualizado y pedimos una actualización por IPC mensual, y no trimestral, además necesitamos la creación de duplas pedagógicas en primaria", detalló.