"Tengo una gran alegría de llegar al Club Cipolletti"

¿Y cuál fue su respuesta? “Que sí, de una. Uno siempre quiere llegar a un club con tanta historia. Siento que es el momento justo para hacerlo. Me aclaró que lo que no quería era que yo utilizara este interés de él para especular con otras propuestas, pero le dejé en claro que no, que de verdad me seducía”, comentó Tormann.

–¿Te marcó el camino de entrada?

La verdad que sí, pero prefiero que sea de esta manera. Sé que voy a llegar a un club que exige, que viene de dos años malos en lo deportivo, pero soy de los que cree que no hay que pensar en lo pasado, ni aunque haya sido muy bueno. Debemos armarnos y construir nuestra propia historia.

–¿Primer o segundo central?

Ahora se acostumbra a dividirse la cancha, pero si tengo que describirme, digo que soy un defensor diestro, pero que prefiero cerrar a espaldas del 3. Me queda más cómodo.

–El club te confirmó a vos y a Jara el mismo día. ¿Todo pensado?

Me enteré de que se sumaba Jara. Lo conozco de enfrentarlo, un animal. Mis compañeros delanteros, después de que los marcara él, estaban con dolores toda la semana (risas). Se puede armar una dupla aguerrida (más risas).

Ambos se acoplan a la vuelta de otro conocido por el hincha como Manuel Berra.

p321-refuerzo-triple-cipolletti.jpg

--> La altura, común denominador

Cipolletti eligió el Día de la Bandera para confirmar los primeros tres arribos al nuevo plantel que conducirá Gustavo Coronel.

No es casualidad que el trío en cuestión tenga una característica en común: la altura.

Al momento de armar la lista de prioridades se tuvo en cuenta el pedido del técnico, que quiere esa cualidad dentro de su equipo, y así se va armando la cosa.

Damián Jara es un viejo conocido de la casa (1,88 metros), al igual que Manuel Berra (1,84 m), y se les sumó el marcador central bahiense Maximiliano Tormann (1,88 m).