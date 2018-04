Tarifazo: el boleto del transporte público urbano aumentará un 28,5 por ciento

Pehuenche, que desde diciembre del año pasado reclama una actualización de la tarifa, tendrá que esperar un poco más, pero tampoco tanto, ya que el concejal y presidente de una de las comisiones Diego Rudy ya adelantó que el oficialismo lo aprobará.

De acuerdo con el proyecto de ordenanza ingresado en el cuerpo legislativo, el Ejecutivo va por un aumento del 28,5%, fijando el valor del boleto único en $17,66 (en la actualidad está a $13,75). En tanto, prevé un incremento proporcional sobre el boleto estudiantil, equivalente a $4,80. Hoy cuesta $3.

El secretario municipal de Fiscalización, Diego Rebossio, sostuvo que el aumento solicitado es inferior a la estructura de costos que presentó oportunamente la empresa prestadora del servicio, y aseguró: “Tratamos de pisar lo más posible la tarifa, así peleamos por el bolsillo del vecino”.

Aunque el aumento es mayor al aprobado en 2017, del orden del 27%, el funcionario municipal advirtió que, de acuerdo con la variación de precios en el combustible, los sueldos y el mantenimiento o reposición de los vehículos, la “actualización de la tarifa en la región no baja del 30%”. Como antecedente, en febrero el boleto se disparó en Neuquén a $18,07, un 30% más con respecto al precio anterior de $13,90.

Sin embargo, la concejal de la oposición María Eugenia Villarroel advirtió que el aumento pretendido por el Ejecutivo sobre la tarifa de colectivo es superior a los incrementos salariales que arreglaron algunos gremios. Tal es así que los empleados municipales, muchos de ellos usuarios del servicio, recibirán una suba salarial del 15%. “Entiendo que la empresa tiene que mantenerse, pero no estoy de acuerdo con el porcentaje. No me parece justo que sea mayor a los aumentos salariales de los trabajadores”, indicó la edil. Consideró, además, que muchas de las unidades de Pehuenche están deterioradas, sobre todo aquellas que recorren la periferia, y el servicio sigue siendo deficiente.

“El Municipio le labró 122 infracciones y la empresa sólo pagó dos, una de ellas por el secuestro de un vehículo”, agregó.

15% El aumento que les dieron a los municipales cipoleños

La suba salarial que el intendente Tortoriello acordó con algunos gremios es muy inferior (13,5%) a lo que le permitirá subir la tarifa a Pehuenche. Esto impactará en el bolsillo de los trabajadores.

Diferentes estructuras de costo

La estructura de costos del Municipio tuvo en cuenta sólo los aumentos que se produjeron en el combustible (25,16%), los sueldos (21,03%) y los vehículos (30%). La empresa consideró estas mismas variables pero con porcentajes mayores. Por nota, sostuvo que la reposición de vehículos subió el 45% con respecto al año pasado, el principal insumo -gasoil- está en 20 pesos el litro y representa una suba de más del 42%, sumado al incremento salarial que acordó con el gremio UTA, del 23,4% escalonado. Todo indica que la suba del boleto será, finalmente, del 28,5%.

