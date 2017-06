Suspenden por segunda vez el juicio por el crimen de Antinao

La nueva suspensión cayó como un baldazo de agua fría. Quien iba a declarar como testigo, la primera de la jornada, ayer quiso expresar lo mal que se siente con estos desmanejos judiciales que llegan sobre la hora. “Ya no sé en qué confiar”, dijo Sabrina a LM Cipolletti con notable indignación. Ella era la pareja de Antinao y ex de Peña.

Recién el lunes llegó la cédula judicial de notificación para que Sabrina se presentara ayer a declarar. Antes, la testigo se enteró por los medios de comunicación. Y cuando faltaba muy poco para iniciar el debate, 8:50 le comunicaron telefónicamente que se suspendía.

Tantas ideas y vueltas, tanto manoseo motivaron su deseo de denunciar públicamente el accionar de la Fiscalía por desprolijo. Puntualmente cuestionó el desempeño de Herrera, quien entró de licencia el viernes pasado, es decir, pocos días antes de iniciar el debate, y de Santiago Márquez Gauna, quien participó de la instrucción de la causa sin atender al contexto de violencia de género. “La ausencia del Estado es tremenda”, sostuvo Sabrina.

Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que se buscará concretar la realización del juicio oral en las próximas semanas, teniendo en cuenta también la proximidad de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal que prevé el sistema acusatorio y la oralidad en todo el proceso.

El primer intento que se frustró

Sabrina era la novia de Antinao cuando el 7 de noviembre Peña (su ex) lo asesinó. La joven intentó que el imputado sea juzgado por femicidio vinculado. El fiscal Herrera coincidió con este planteo y trató de introducir esa calificación en la primera suspensión del juicio, entendiendo que Peña mató a Antinao para hacer sufrir a su ex novia. Sin embargo, los jueces le dijeron que no podía introducir esa calificación a instancias del debate. Para la Cámara Primera, esa posibilidad llegó tarde.