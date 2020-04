Susana Giménez, picante: "Nicole es una estúpida"

Embed

Pese a la crítica, Neumann reconoció que la diva de los teléfonos es una amante de los animales, pero eso no alcanzó para que la conductora fuera contra ella. “Nicole es una estúpida. Ella sabe lo que me gustan los animales. A mí me dolió mucho”, arrancó furiosa, para luego pegarle directamente al ego de la modelo, al asegurar que jamás la pensó como invitada para sus actuales temporadas.

“Nunca me interesó invitarla a mi programa. No sé”, expresó Susana a Rial, pese a que años anteriores Neumann desembarcó en el living de Susana junto a su ex pareja, Fabián “Poroto” Cubero, y sus hijas.

