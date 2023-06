Supervisarán el trabajo de la cocina de la Escuela del lago Pellegrini

Fideos pegoteados y mezclados con algo parecido a maizena, polenta o muy aguada o muy espesa y con grumos, hamburguesas con la carne semicruda, son algunas de las comidas que se sirven a los alumnos. Junto con ello, brillan por su ausencia platos más elaborados y con carne o pollo, por ejemplo.

Los estudiantes a veces prueban algo de lo que reciben y el resto se lo llevan a sus hogares. Allí, los padres, diligentes por saber qué ingieren sus hijos, han podido comprobar “lo incomible” que resultan las comidas y se han alarmado ante el riesgo bacteriológico que representa la carne mal cocida.

Comisaría Cinco Saltos 2.jpeg.jpg

Analía, una de las madres que ha impulsado los reclamos por la alimentación escolar, manifestó este lunes que la directora habría reconocido en la escuela que la comida no era muy buena pero luego, en el CPE, habría cambiado de opinión y habría defendido la calidad del aporte nutricional. Los progenitores no descartan que a ella, que come en el establecimiento, le preparen mejores platos que a los alumnos.

El hecho es que en el CPE decidieron tomar cartas en el asunto pero, en principio, no aceptaron el planteo de los progenitores para que se saque al cocinero y a sus dos ayudantes y se les cambien las tareas que realizan y se los destine a barrer el patio u otras actividades de mantenimiento.

Los funcionarios educativos optaron por tomarse un tiempo y enviar a un supervisor a controlar la labor de la cocina. Allí, tendrán que estar atentos porque los padres y las madres también cuestionan que los presuntos envíos de carne vacuna y de cerdo, el pollo y otros alimentos suelen brillar por su ausencia.

Y es que en el CPE se enteraron de que la guía nutricional para las escuelas de jornada extendida incluye milanesas con puré, guisos de lentejas, tartas o pizzas y tallarines bien preparados, entre otros platos.

Se preguntan por la carne de cerdo

El problema con la alimentación de los alumnos de la Escuela 288 del lago Pellegrini se convirtió en un tema viral en las redes sociales de Cinco Saltos. Y es que cuesta creer, según denuncian los progenitores de los escolares, que se esté brindando a casi 400 alumnos comidas mal preparadas y de muy baja calidad nutricional. También hay interrogantes sobre algunos suministros, como el de carne de cerdo que, al parecer, los alumnos, o una parte de ellos, no habrían probado nunca.