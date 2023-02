Es asintomático, es decir que no se manifiesta, pero puede agravarse hasta convertirse en oxalosis, aún más complicado. El mal se lo detectaron hace pocos meses tras un examen que le realizaron porque notaban que no crecía ni aumentaba de peso.

Primero tuvieron que atravesar un derrotero colmado de incertidumbre, ya que inicialmente profesionales de Neuquén le habían indicado otra enfermedad.

Pero no se quedaron con esa opinión e hicieron otras consultas, hasta que la derivaron al hospital Garrahan de Buenos Aires, donde les pidieron exámenes más complejos en un laboratorio especializado de la misma ciudad. Ahí empezó otra lucha, porque -si bien el Ipross le pagó los pasajes aéreos- dado que la nena no podía realizar tan largo viaje por tierra y el hotel, le exigía que le realizaran los estudios en otra institución con la que tienen convenio.

Pero donde le ofrecían no contemplaban todos los estudios que les pedían. Luego de gestionar y reclamar insistentemente ante el Ipross y al no tener respuestas, decidieron abonar los exámenes en forma particular. Para eso contaron con la colaboración de compañeros de trabajo, familiares y conocidos, quienes hicieron una colecta de dinero.

Aunque no es todo. Todavía esperan los resultados de esos estudios y los médicos le adelantaron que posiblemente deberán aplicarle una mediación que no se produce en el país y tiene un costo elevado en dólares. Como temen que la obra social no se la cubrirá, vislumbran que deberán recurrir a la Justicia a través de un recurso de amparo.

Sus dos hermanas también deberán analizarse

Como si fuera poco, la enfermedad de Alma tiene carácter genético, por lo que sus dos hermanitas, de 5 y 13 años, también la podrían padecer. De allí que los profesionales aconsejaron examinarlas para confirmarlo. La cuestión es que los estudios tienen un costo que ronda, como mínimo, los $450 mil, pues son intervenciones que deben realizarse instituciones privadas, cómo fue con Alma.

Para ellos, el monto es poco menos que inalcanzable y lo requieren en forma rápida por el riesgo que implica la demora en caso de que necesiten someterse a un tratamiento con medicación.

Sin embargo, es solo una parte de los gastos, ya que el Ipross se hace cargo de los traslados, el hotel, el desayuno y la merienda, por lo que el resto de los alimentos los deben costear ellos. Tampoco contempla los largos trayectos que deben realizar en taxi desde el hotel a la clínica, porque la nena no puede moverse en colectivos.

De allí que lanzaran el bono contribución para reunir dinero. Los número cuestan 1.000 pesos, y los premios son en efectivo. Quienes deseen comprarlos para colaborar pueden llamar a Ariel, al 2994655384 o a Carla, mamá de Alma, al 2996048024.