El imputado y el abogado particular que lo asiste no se presentaron en la Cámara Criminal Primera para argumentar la apelación que interpusieron, ni acercaron sus fundamentos por escrito, de modo que el procesamiento fue confirmado. La fecha no fue definida pero tendrá lugar en la Cámara Criminal Segunda.

El caso tuvo difusión pública cuando el pasado 11 de abril el Juzgado de Instrucción Nº 4 resolvió procesar al imputado por el delito de abuso sexual simple, en grado de tentativa, aunque agravado por haber sido cometido por un miembro de la fuerza policial, durante el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el hecho ocurrió el pasado 28 de diciembre, mientras la agente se encontraba sola, realizando tareas administrativas en una oficina de la Comisaría 24. En esas circunstancias ingresó el imputado, ella se puso de pie para saludarlo y quiso besarla en la boca por la fuerza. La denunciante se resistió, le quitó la mano de su cara y le gritó “no”, por lo que el acusado depuso su actitud y se retiró disimuladamente.

Para la Justicia no existen motivos para descreer de la víctima. Los testigos que declararon no vieron el hecho, pero sí la encontraron shockeada, y al preguntarle qué le había pasado, les contó la situación de abuso. La mujer, además, se sometió a una pericia psicológica forense que determinó que no estaba fabulando en torno a la acusación.

Tuvo miedo de denunciar

No lo denunció enseguida por miedo, y esperó además a que se concrete el pase del imputado a la ciudad de Viedma, decisión que ya había sido tomada con anterioridad al hecho por el cual está procesado.

En diálogo con LM Cipolletti, la víctima dijo que “es un alivio saber que va a juicio. Me deja más tranquila”. Mientras continúa de licencia por el trauma psicológico que vivió, contó que él sigue trabajando. “Se le inició un sumario, pero hasta donde yo sé no ha sido sancionado; y no se merece estar donde está”, indicó la damnificada.

La expectativa de pena que le cabe si se comprueba el hecho es de uno a cinco años de prisión.

Policía acusado de manosear

En Cipolletti ya hubo un hecho similar, en el que una mujer policía denunció a su compañero, ambos de la Comisaría Cuarta, de manosearla. Según consta en la causa, habría intentado besarla por la fuerza y, en ese marco, le habría tocado las partes íntimas. Se trataría de tres hechos diferentes, ocurridos todos en el mes de enero del 2014. La causa, por pedido de la Fiscalía de Delitos contra las Personas, fue elevada a juicio.