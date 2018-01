La víctima hizo una exposición policial, pero como la denuncia no había sido formalizada, la Fiscalía cipoleña todavía no intervino en el caso.

Mendes y su hija sí escracharon a la autora del robo en las redes sociales y la publicación se viralizó rápidamente. La identidad se mantiene bajo reserva porque no fue denunciada, ni está acusada formalmente por la Justicia cipoleña.

Según contaron, la ladrona vive en Neuquén y el sábado llegó de sorpresa a la casa de sus parientes en Cinco Saltos. Su tía no estaba porque atendía la bailanta que tiene en esa ciudad, por lo que se quedó toda la noche.

Cuando la mujer llegó con el dinero recaudado en los últimos días de actividad comercial, la acusada -de 21 años- insistió en charlar con ella en la habitación en la que suele guardar el dinero, no se pusieron de acuerdo y todos se fueron a dormir. La víctima contó que a las 11:30 la despertó el ruido de la puerta y vio que le faltaba la caja de metal en la que había guardado el dinero y la boleta de compra de una camioneta.

Sin dudar sobre quién se la había llevado, uno de sus hijos fue hasta el barrio San Lorenzo Norte, donde vive la joven apuntada. Pudieron encontrarla y recuperar una parte del botín. Según trascendió, les devolvió 53 mil pesos, pero se negó a revelar si tenía el resto o que había hecho con la plata.

Misterio

Aunque sabe hasta donde vive la joven que le robó, la mujer se limitó a hacer una exposición judicial, lo que impidió un operativo policial para detenerla. En Tribunales esperan que se radique la denuncia por el hurto, aunque no descartaron que se trate de alguna “cuestión familiar” que se resuelva internamente, sin expedientes de por medio. Por los dichos de la víctima en Facebook, eso parece poco probable. “Por esto dicen que la familia no se elige. Me robó todo lo que hice con mi esfuerzo”, manifestó la mujer, quien escrachó con nombre, apellido y fotos a la acusada “para que se conozca a esta lacra”.

Por ahora, sólo un escrache en Face

Un trámite

La familia realizó una exposición policial en la que se detalló la cantidad de dinero que les robaron, dónde estaba guardado y quién se lo llevó. Hasta brindaron la dirección de la joven, en el barrio San Lorenzo de Neuquén, pero no avanzaron con una denuncia formal.

Por su cuenta

Sin la denuncia oficial, el caso para la Justicia no existe, por lo que no se investigará y la presunta ladrona no tendría castigo. La familia afectada fue a buscarla por su cuenta y recuperó una parte del dinero. Luego, la escrachó a través de distintos perfiles de Facebook y la publicación se hizo viral.