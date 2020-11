Su novio violó a su beba y ella quiso cubrirlo: "Se lastimó con la pelela"

Un grave caso de abuso sexual infantil conmociona a la localidad balnearia de Mar de Ajó. Hubo marchas, protestas y hasta un linchamiento que pudo haber terminado con el acusado muerto. Todo ocurrió cuando una nena de dos años ingresó a la guardia del Hospital Municipal por un supuesto dolor de estómago. Pero lo que había dicho la madre no era verdad. Los médicos no tardaron en descubrir que había sido violada y tuvieron que operarla de urgencia para detener la hemorragia. La madre de la víctima del abuso, al llegar al hospital, les dijo a los médicos que su hija se había “golpeado la parte genital con la pelela y, por eso, estaba sangrado”. Los vecinos y familiares por parte del padre de la nena casi linchan al acusado, y también quisieron golpear a la madre por el encubrimiento a su pareja.

Los vecinos en las últimas horas acompañaron a la familia paterna de la víctima en una marcha para reclamar justicia. Todos acusan a la madre de la nena de haber sido cómplice de los abusos sexuales a los que su actual pareja sometía a la víctima. Sin embargo, la mujer aún no fue detenida por el presunto encubrimiento. El padrastro recibió una golpiza y casi lo linchan.

“Mi sobrina tiene apenas 2 años y medio. Todo empezó el miércoles a las 5 de la tarde cuando la lleva al hospital por un sangrado que había tenido, que según dijo fue porque se había lastimado con la pelela”, relató la hermana del padre de la víctima, en diálogo con Crónica. “Esta chica en ningún momento llamó a mi hermano, ni le avisó lo que pasaba, sino que él se terminó enterando por un amigo que estaba en el hospital”, denunció.

La violó el padrastro, lo encubrió la mamá: "Mi hija se golpeó con una pelela"

Para la mujer, su cuñada “armó todo de manera que nadie se entere”, pero cuando los médicos advirtieron que la beba no se había golpeado como ella dijo, la gravedad del cuadro obligó a que la derivaran a una clínica en Mar del Plata para que pudiera ser operada. Fue entonces que en el lugar descubrieron que se trataba en realidad de una violación.

“Ella fue su cómplice, no tenemos dudas y queremos que haya justicia para esta criatura”, añadió la hermana del padre de la beba, que permanece internada. Todos los exámenes confirmaron que había sido víctima de un abuso sexual con acceso carnal y rodeado por las evidencias su padrastro ya habría confesado su responsabilidad en la violación.

Allegados a la madre de la nena aseguran que la denunciada "llevó a la nena al hospital local por lo que creyó que era un dolor de estómago", y que fue la niña quien le manifestó que "se había golpeado la parte genital con la pelea, jamás se imaginó lo que estaba pasando".

Los investigadores tendrán que determinar ahora cuál fue el rol de la madre y si, efectivamente como denuncian, encubrió a su pareja a pesar de tener conocimiento de lo que hacía, indicó el portal Entre Líneas. La nena se encuentra estable y bajo el cuidado de su padre biológico.

"Me resulta imposible creer que no supiera nada, hace un año que está en pareja con este tipo y fue con él al hospital, y con una amiga que es policía, que les dijo lo que tenían que hacer. Cuando la nena ya estaba internada, la pediatra llamaba a la mamá, pero mi sobrina se negaba a ir con ella y pedía por el papá", denunció la tía de la nena. Y aseguró que, para ocultar los hechos, la madre habría realizado horas más tarde una denuncia contra su ex pareja, padre de la menor, un hermano de este y su novio actual, único detenido.

"Gracias a sus contactos en la policía intenta cubrir su propia responsabilidad, y en vez de quedarse en Mar del Plata a cuidar a su hija, volvió a Mar de Ajó y cuando estábamos en el frente de la casa movilizados, salió y se nos rió en la cara", finalizó Lucila.