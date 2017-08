Sosa y Carrasco anticipan el "cambio de chip" de Cipo

Cipo hizo sufrir al Ciclón, estuvo un gol arriba por más de 45 minutos. “Fue una jugada preparada, yo tenía que meter la pelota en el punto de penal. Por suerte salió bien”, recordó Carrasco, el asistidor de Jorge Piñero da Silva.

“Después que terminamos de jugar, vimos el partido como dos o tres veces más y siempre te queda la misma sensación de bronca”, sostuvo Carrasco.

“En estos días se habló bien del partido en los entrenamientos, de que habíamos entrado con mucha confianza, que hicimos un buen partido, que adentro de la cancha veíamos que lo podíamos ganar y que se nos escapó por cosas del fútbol. Más allá del resultado, estamos conformes con el juego que se logró y por el ritmo e intensidad”, señaló Sosa.

“Ellos tienen jugadores de jerarquía y nuestra intención siempre fue quitarles la pelota y cuando la teníamos nosotros, tratar de cuidarla y manejarla bien. En el transcurso del partido tuvimos la tranquilidad que habíamos convertido el gol y la obligación la tenían ellos. Después tuvimos la mala suerte de que nos empataran”, manifestó Carrasco.

Sosa, quien ingresó en el complemento ante el Ciclón, destacó la confianza después del cruce en La Fortaleza. “Ahora lo que viene lo encaramos con más ganas que nunca, porque estamos mucho más convencidos de que podemos llegar muy lejos. Lo que pasó el martes fue un comienzo lindo, porque más allá de haber perdido un partido, creo que se ganó confianza”, sostuvo el volante neuquino.

Carrasco subrayó el acompañamiento en Lanús. “Tenemos que estar agradecidos con los hinchas, se portaron muy bien. Fueron hasta Buenos Aires en un día de semana, alentaron todo el partido. Después tuvimos gente que nos recibió, que nos alentó más allá de quedar afuera. Sólo hay palabras de agradecimiento”, reconoció.

Respecto de la chapa de candidato, Sosa no lo negó pero sostuvo que el plantel no piensa en eso. “Puede ser, pero eso no lo vamos a poner los jugadores. Nosotros vamos a intentar llegar de la mejor manera, seguir la línea que se venía trabajando”, aseguró.

Mañana, el plantel albinegro quedará concentrado, durante una semana. Se viene la parte más intensa de la pretemporada.

