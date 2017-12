Consultada sobre la discusión política ante el pedido del juez federal, Soria aclaró que no le tocará intervenir: “Porque soy diputada y votan los senadores”. Aunque rápidamente fijó postura ante los micrófonos de LU5: “Yo soy muy respetuosa de la Constitución Nacional, y en su momento voté a favor del desafuero del diputado Julio De Vido porque es el procedimiento que marca la ley. Si lo pide un juez, hay que desaforar al diputado o senador”, manifestó.

En el caso de De Vido, Soria fue una de las pocas diputadas del PJ que avaló el desafuero. La diputada, quien asumirá su segundo mandato hasta 2021, consideró que el pedido de Bonadio no prosperará. “Los senadores dijeron que no tiene asidero jurídico”, aseguró la dirigente roquense.

Al analizar la cuestión de fondo, Soria fue muy dura con Bonadio por avanzar con el procesamiento de CFK, ex funcionarios y referentes del kirchnerismo por traición a la patria, a raíz de un memorándum de entendimiento con Irán en la investigación por el atentado a la AMIA.

“Llama la atención hasta a los más oficialistas por qué una Justicia que estuvo dormida mucho tiempo se despierta a una velocidad que no se entiende en las causas que antes no avanzaban”, dijo Soria. Y aseguró: “Al memorándum con Irán, poniéndole la figura de traición a la patria, no tiene asidero legal y roza lo vulgar, lo digo como abogada”.

Tras el procesamiento se confirmó que el juez se jubilará antes de fin de año, algo que generó suspicacias sobre su accionar. “No me inspira ningún respeto”, concluyó Soria.

La diputada rionegrina manifestó que se trata de una maniobra que le sirve al Gobierno “para que no se hable de la quita de derechos a los jubilados, que se tratará antes de las fiestas”.

Pichetto le bajó el pulgar al debate

El senador Miguel Ángel Pichetto anticipó que su bloque no tratará el pedido de desafuero de Cristina Kirchner. ”En esta instancia procesal no hay ningún impedimento para que la Justicia avance. La gran mayoría considera que no procede el desafuero”, declaró Pichetto, quien aseguró que debe existir “sentencia firme”. Con el rechazo de los 25 miembros del bloque del PJ, el reclamo judicial no tiene chances de prosperar.