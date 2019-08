Sin códigos: narco delató a amigos para evitar juicio

Ante la inminencia del juicio oral donde enfrentará una acusación por tráfico de drogas, Zalasar apeló a salvarse y, a través del defensor oficial, solicitó la posibilidad de un juicio abreviado. Según las fuentes, el fiscal general aceptó la propuesta, que fue analizada por un juez unipersonal del Tribunal Oral Federal de Neuquén (TOF).

Cuando fue apresado, tenía en su poder un carnet de conducir con domicilio en la localidad de Fernández Oro.

Casi como en un anticipo de una respuesta negativa a las pretensiones de la parte acusadora y la defensa, el magistrado Orlando Coscia habló de “la gravedad del hecho objeto de investigación” y recordó que Zalasar fue interceptado con 7,8 kilos de cocaína de máxima pureza, que se conoce como “alita de mosca”.

Entre los interrogantes que planteó el juez y sobre el supuesto arrepentimiento del narco nacido en Cinco Saltos, indicó que su decisión de colaborar con la Justicia y la Policía recién se dio el 22 de febrero de 2018, cuando dijo que quería declarar ante el juez como “imputado arrepentido”.

Paradójicamente, o no tanto, el hombre que fue atrapado en la zona de los puentes no declaró en un primer momento. Después lo hizo, pero de poco sirvió porque las personas delatadas no estaban en el negocio narco.

Información falsa sobre tráfico

El juez federal que intervino en el análisis del resultado del “arrepentimiento” de Sergio Zalasar se ocupó de puntualizar que el conjunto de los delatados por el hombre fueron beneficiados con un sobreseimiento y que, tras seis allanamientos, solo se encontró un gramo de cocaína. En concreto,

explicaron las fuentes, la información aportada por el acusado fue falsa y se trató de un manotazo de ahogado para desvincularse de la imputación por tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte. De esta forma, en los próximos meses será juzgado.

Despliegue policial que fue un gran fracaso

“Bien puede afirmarse que ninguno de los implicados por Zalasar mostró en el negocio de las drogas igual o mayor nivel que su delator, lo cual se explica, simplemente, al observar quién se encuentra procesado y sujeto a juicio y quiénes se encuentran desvinculados oficialmente de persecución criminal, según delación del acusado”, resaltó el juez federal Orlando Coscia, quien se encargó de descartar la posibilidad de un juicio abreviado.

En la audiencia donde se analizó el acuerdo que impulsaban la defensa y el fiscal general Miguel Palazzani, el magistrado resaltó la envergadura de la millonaria carga de droga que transportaba Zalasar y, en contraposición, una de las mujeres que fue apuntada por él soportó un allanamiento en su casa que dio como resultado la incautación de un gramo de cocaína.

Además, repasó el despliegue policial que motivó Zalasar, con varios allanamientos, escuchas telefónicas y una investigación que se extendió por nueve meses con un magro resultado.

En este marco, el juez concluyó que el juicio abreviado “no pasa el control jurisdiccional de legalidad y veracidad que sostiene al encausamiento criminal, todo de acuerdo con las reglas sustantivas y adjetivas que lo regulan”.

