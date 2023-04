Sigue el conflicto: Unter se manifiesta en Trabajo

"Siendo juez y parte del conflicto anuncian una multa (por la medida de fuerza) sin la posibilidad de que nos defendamos. Es claramente una amenaza que no vamos a permitir. esto no hace más que profundizar el enojo de los compañeros, es algo que no ayuda al diálogo. Queríamos presentar el reclamo, pero no nos recibieron", dijo Cifuentes en conferencia de prensa.

El dirigente expresó que "le exigimos al ministro de Trabajo que se ponga los pantalones y que intime al gobierno provincial, que ha tomado medidas que persiguen a los docentes y son antisindicales. Tomar asistencia es una medida antisindical. hay compañeros que cobraron el aumento y otros que no".

Con los sueldos de abril abonados, se confirmó que hubo descuento de los días no trabajados por el paro. La Unter cuestionó la medida y ratificó que continuará con el reclamo en paritarias. "El descuento por el paro no corresponde, el Gobierno dice que son faltas injustificadas pero no es así, porque estamos en una medida de fuerza", dijo Cifuentes.

Marcelo Nervi, integrante del consejo directivo y miembro de la comisión paritaria de Unter, afirmó: "El descuento por el día de paro se comió lo que se otorgó de aumento".