''Sentí los gritos'': el dramático relato de un vecino que oyó un niño de 9 años caer desde un quinto piso

El menor se precipitó desde una ventana de un complejo habitacional, donde estaba al cuidado de una niña.

Este lunes un niño de 9 años perdió la vida tras caer de un quinto piso de la Torre III del complejo habitacional conocido como Las Torres en la localidad chubutense de Comodo Rivadavia.

De acuerdo a la reconstrucción a la que accedieron medios de la zona, el menor se precipitó desde una ventana hacia la planta baja. El impacto se produjo sobre el toldo de un kiosco ubicado dentro del propio complejo habitacional, donde el cuerpo del niño terminó sobre el techo del comercio . Los gritos desesperados alertaron de inmediato a los vecinos del sector, quienes corrieron a socorrerlo y dieron aviso urgente a las fuerzas de seguridad y a los servicios de emergencia.

Una ambulancia llegó al lugar sin demora. Los equipos médicos brindaron asistencia al menor en el sitio y luego lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional. Pese al trabajo de los profesionales de emergencia, horas después se confirmó el fallecimiento del niño. Personal policial y de Bomberos también se hizo presente en el lugar para colaborar con el operativo y dar inicio a las primeras actuaciones judiciales.

El shock de los testigos

Medios locales dialogaron con uno de los vecinos del complejo quien relató el dramático momento: ''Sentí los gritos mientras terminaba de almorzar y se sentían gritos. En un ratito se llenó y todos llorando ahí, porque era una criaturita” y agregó que '' nadie está preparado para ver algo así en la puerta de su casa''.

El jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, dialogó con el medio local Abc diario confirmó que pese a la intervención y a la asistencia recibida, el niño falleció en el nosocomio. Asimismo, se constantó que el menor estaba al cuidado de una niñera de 39 años de edad, quien quedó demorada. Si bien por las características del hecho se trataría de una muerte accidental, se espera que se realicen las pericias correspondientes.

En el lugar trabajó personal de Bomberos, efectivos de la Policía de Chubut y los equipos de salud que acudieron al llamado de emergencia.

En cuanto a los avances de la causa, fuentes de la investigación detallaron que tomó intervención la Guardia de Fiscalía. Las autoridades de turno a cargo de las diligencias son la fiscal Verona Dagoto y la funcionaria Antonella Hernández, quienes ya dispusieron las primeras medidas.

La tragedia reabre el debate en torno a las condiciones de seguridad en los complejos habitacionales de altura, en especial en aquellos donde viven familias con niños pequeños.