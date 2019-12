Este tipo de marchas como la de ayer vienen realizándose desde hace muchos años en diferentes partes del mundo. Sin embargo, en otros lugares, como es el caso de Cipolletti, están dándose los primeros encuentros, que cuentan cada vez con más adherentes. En la región, la primera fue la que tuvo lugar el en Neuquén capital, mientras que recién el año pasado se sumó Cipolletti.

Se-realizó-una-nueva-edición-de-la-Marcha-del-Orgullo.jpg

Al respecto, Infante sostuvo que la participación es muy importante, porque es así como se consigue romper las barreras y se logra avanzar hacia una sociedad más justa.

“Una población que no se visibiliza es una población que no existe, y si no existe no se van a crear las políticas públicas que cumplan con sus necesidades. Es importantísimo celebrar lo que se conquistó y reclamar lo que aún falta”, remarcó la referente social.

Ayer, en la plaza, muchos de los participantes se acercaron junto a sus familias. Previo a la marcha, que se realizó por las calles del centro, tuvo lugar una radio abierta en la que se explicaron los motivos de la actividad. Este año se pidió por la Ley Integral Trans. También hubo música y una mateada.