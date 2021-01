Dalma y Gianinna no tienen paz. Es que luego del cruce que tuvo la mayor de las hijas de Claudia Villafañe y Diego Armando Maradona con Luis Ventura por una supuesta prohibición en el cementerio de Bella Vista para con una de las hermanas del ex futbolista; ahora su hermana salió con los tapones de punta contra el chimentero dado que él hizo referencia a la economía de ambas y puso en duda el cómo consiguieron sus propiedades.

Ante esa información, la actriz salió a la carga en Twitter . “Hablé con la gente del cementerio y me confirman que NUNCA UNA HERMANA DE MI PAPÁ TUVO PROBLEMAS PARA INGRESAR YA QUE TODOS SUS HERMANOS/AS Y SUS HIJOS ESTÁN AUTORIZADOS! Por lo tanto tmb es mentira que Gianinna tuvo que autorizar la entrada! No mienta más @LuisVenturaSoy”, arrancó y luego agregó: “Es agotador tener que escuchar las mentiras que dice @LuisVenturaSoy! LA PREGUNTA ES, miente porque le pagan para hacerlo o solo porque nos odia SIN MOTIVO APARENTE?”.

https://twitter.com/dalmaradona/status/1349050381897228291 Hablé con la gente del cementerio y me confirman que NUNCA UNA HERMANA DE MI PAPÁ TUVO PROBLEMAS PARA INGRESAR YA QUE TODOS SUS HERMANOS/AS Y SUS HIJOS ESTÁN AUTORIZADOS! Por lo tanto tmb es mentira que Gianinna tuvo que autorizar la entrada! No mienta más @LuisVenturaSoy — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 12, 2021

https://twitter.com/dalmaradona/status/1349051073168875520 Es agotador tener que escuchar las mentiras que dice @LuisVenturaSoy ! LA PREGUNTA ES ,miente porque le pagan para hacerlo o solo porque nos odia SIN MOTIVO APARENTE? — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 12, 2021

Con este último tuit, Ventura se envalentonó y fue por ambas: “Me parece que a la que les pagan es a ellas. Simplemente, hay que ir a las casas de ellas. Quién le dio ese dinero para comprar esa casa con ascensor incluido, dormitorios, muchos baños… para que el padre termine solo, solo, a diez cuadras de donde ella vivía”.

Embed

Quien tomó la posta fue la mamá de Benjamín y fue con todo. “Me prostituyo por eso tengo la casa que tengo. No sabía que tenía que explicártelo a vos. Estoy viendo tus archivos y sos impresentable no entiendo como las mujeres te siguen dando lugar en la televisión con lo que dijiste”, lanzó y luego fue por más: “Decime a quien más se lo tengo que explicar. Con la AFIP estoy al día. Pregúntale a tu jefe si también lo está, si sus clientes lo están”.

https://twitter.com/gianmaradona/status/1349427412614991876 Me prostituyo x eso tengo la casa que tengo. No sabía que tenía q explicártelo a vos. Estoy viendo tus archivos y sos IMPRESENTABLE no entiendo como las mujeres te siguen dando lugar en la tv con lo que dijiste. @LuisVenturaSoy — Gianinna Maradona (@gianmaradona) January 13, 2021

https://twitter.com/gianmaradona/status/1349428343175864320 Decime a quien más se lo tengo que explicar. Con la AFIP estoy al día! Pregúntale a tu jefe si tmb lo está, si sus clientes lo están! @LuisVenturaSoy — Gianinna Maradona (@gianmaradona) January 13, 2021

Dalma también se descargó

Volviendo a poner en escena a las tías de Dalma y Gianinna, Ventura reavivó la polémica más grande del casamiento de la actriz: Diego no habría ido al casamiento dado que no estaba invitada Rocío Oliva ni tampoco sus hermanas.

En este sentido, el chimentero insistió en que las hermanas del ex futbolista no estaban invitadas y volvió a hacer mención al audio de Diego enojado con sus hijas.

Cansada de esa versión, Dalma tomó su álbum fotográfico de su boda y demostró que dos de sus tías estuvieron presentes.

“Sos nefasto @LuisVenturaSoy! Si queres hablar conmigo arrobame y podes pasar todos los audios que quieras cagandote en la memoria de mi papá,pero cuando llegue a mi casa voy a publicar las fotos de mis tías en mi casamiento y SE TERMINA EL TEMA!”, arrancó y continuó: “En marzo de este año van a ser 3 años de mi casamiento y todavía se habla del tema! No me interesa que audio pudo mandar mi papá en su momento y si estaba equivocado es algo que para mi ya no tiene sentido discutir! Peor los boludos que lo reproducen como si fuera UN AUDIO SAGRADO”.

https://twitter.com/dalmaradona/status/1349406230381531139 Sos nefasto @LuisVenturaSoy ! Si queres hablar conmigo arrobame y podes pasar todos los audios que quieras cagandote en la memoria de mi papá,pero cuando llegue a mi casa voy a publicar las fotos de mis tías en mi casamiento y SE TERMINA EL TEMA! — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 13, 2021

https://twitter.com/dalmaradona/status/1349432676684619777 En marzo de este año van a ser 3 años de mi casamiento y todavía se habla del tema! No me interesa que audio pudo mandar mi papá en su momento y si estaba equivocado es algo que para mi ya no tiene sentido discutir! Peor los boludo que lo reproducen como si fuera UN AUDIO SAGRADO — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 13, 2021

“Todas mis tías estuvieron invitadas a mi casamiento! Vinieron solo 2! Lamento tener que exponerlas pero EL TEMA ME SATURO! Otra tía me llamo y me dijo que si mi papá no venía,ella no podía venir! Desconozco que fue lo que ellas le dijeron a mi papá, invitadas estaban todas!”, volvió a tuitear y finalizó: “Reproducir audios viejos de mi papá me parece MÁS QUE NADA una falta de respeto para él y nadie más que para el! Podía estar equivocado muchas veces y yo me quedo tranquila que cuando era así, YO se lo decía en la cara! Ustedes sigan lucrando...”.

https://twitter.com/dalmaradona/status/1349435970521882627 Todas mis tías estuvieron invitadas a mi casamiento!Vinieron solo 2! Lamento tener que exponerlas pero EL TEMA ME SATURO! Otra tía me llamo y me dijo que si mi papá no venía,ella no podía venir! Desconozco que fue lo que ellas le dijeron a mi papá, invitadas estaban todas! pic.twitter.com/SEfnIFJEYt — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 13, 2021