Se filtró otro video del empresario sacando el cordero de la pileta

La caída del cordero en slow motion

Ahora se conoció otro video, donde se ve claramente que se trata de un cordero, sin la cabeza y con la parrilla como destino, y cómo el dueño de casa, el empresario Federico Álvarez Castillo lo saca de la pileta, pese a que en los últimos días había dicho que no estaba al tanto de lo que ocurría al momento de grabar la caída del animal desde el helicóptero.

Cantón declaró hoy ante la Dirección Nacional de Aviación Civil de Uruguay y confirmó que fue él quien tiró el animal. "Yo tiré el cordero. Intenté hacer una broma y salió mal", confesó el empresario, según publica La Nación. Cantón contó que el jueves 9 de enero arrojó en la pileta del creador y dueño de Etiqueta Negra, Álvarez Castillo, un cordero criado en unos de sus campos. Además, detalló que se subió a bordo de su helicóptero, un Robinson 44, acompañado de un copiloto, para realizar esa acción que generó repudio unánime.

La otra parte clave de su declaración es que ratificó que él ya le había anticipado a Álvarez Castillo que iba a tirar el cordero, y es por ese motivo que el acto fue grabado. Ahora se especula con que Cantón aguardará a que termine la feria judicial para declarar ante la Justicia, que investiga el hecho tras una denuncia de Álvarez Castillo, quien negó estar al tanto cuando filmaba todo.

¿A qué se expone el empresario si se hace cargo? Podría recibir una multa económica, pero no a una acción penal, con lo que la causa se cerrará. “Tirar un objeto desde una aeronave, siempre y cuando no dañe a alguien o destruya alguna propiedad, no constituye un delito”, afirmó la fiscal de Maldonado Ana Dean, a cargo de la investigación. “En principio, con los pocos elementos que tenemos hasta ahora, y con lo que se ve en el video, diría que no se configura ninguna de las conductas tipificadas como delito”, expresó.

Para las autoridades uruguayas, en el hecho que quedó registrado se violó el artículo 26 del Código Aeronáutico: “No podrán arrojarse de las aeronaves sustancias u objetos que puedan ocasionar contaminación del medio ambiente, daños a las personas o a los bienes en la superficie, salvo en caso de fuerza mayor en los lugares que determine la Reglamentación”.

Los problemas con la Justicia de cantón tuvieron su punto más dramático cuando, en 2012, embistió a bordo de su yate un bote en el Delta de San Fernando. Como consecuencia del choque, una mujer y su hija murieron. El yate no estaba autorizado a navegar en esa zona.

