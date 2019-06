Se conocerá el dueño del segundo ascenso

Mientras los equipos de la categoría comienzan a confirmar cuerpos técnicos y a reforzar sus planteles para la temporada 2019/2020, hay un campeonato que todavía no finaliza.

El último partido de Cipo fue el 24 de marzo, después de pelear por mantener la categoría. Además, descendieron dos equipos del Alto Valle, Deportivo Roca e Independiente de Neuquén. Mientras Alvarado y San Jorge avanzaban en el torneo, en el Albinegro confirmaron la continuidad de Gustavo Coronel y el club cerró la semana con el anuncio de los primeros tres refuerzos: Damián Jara (ex Chaco For Ever), Manolo Berra (Independiente) y Maximiliano Tormann (Sansinena).

La revancha definitoria se pondrá en marcha a las 19:30 en el estadio José María Minella y será televisada por DeporTV.

En la ida, en Tucumán, no se sacaron ventaja y los primeros 90 minutos terminaron sin goles.

El juez del encuentro será el polémico Adrián Franklin.