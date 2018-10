Con varias críticas a la fiscalía, el Tribunal de Impugnación confirmó la sentencia absolutoria a favor del ex legislador Rubén López y el ex jugador de Boca Luis Abramovich. Ambos fueron acusados por la presunta violación de una joven tras una fiesta de la peña xeneize, pero las pruebas estuvieron lejos de complicarlos y en el juicio desarrollado en esta ciudad no se pudo establecer su culpabilidad.