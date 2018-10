Se busca entrenador para situación de emergencia

Mientras la delegación arribaba desde la capital provincial, Roberto Rapazzo Cesio se comunicó con Domingo Perilli. La buena relación entre ambos fue un puente sencillo de transitar, pero el titular de la Comisión Directiva encontró el primer “no”. Mingo, que no dirige desde 2014, cuando parte de esta misma subcomisión regía los destinos futbolísticos del club y prescindió de él a la tercera fecha, rechazó la oferta. No cerró puertas para el futuro, pero en una función más emparentada con la coordinación general.

Segundo “no”

De inmediato, todas las luces apuntaron a Diego Landeiro. El ex mediocampista de la institución, actualmente en La Amistad, llegó a uno de los clubes más nuevos de la ciudad sobre el final del Apertura en la Liga Confluencia.

Con un vínculo allí que apunta al Federal Amateur, el bahiense intuyó que no era el momento. Pero como la oferta profesional lo seducía, le pidió al presidente de Cipo que tuviese una reunión con Carlos Rojas, el hombre fuerte de los camioneros neuquinos y del club.

Los deseos de uno no coincidieron con los tiempos del otro y, en consecuencia, Landeiro también dejó de ser una opción. “No coincidieron los momentos. En lo personal, la situación no me asustaba y me pone contento que me hayan llamado, pero yo tengo un compromiso”, explicó Landeiro después de las negociaciones formales.

Gustavo Coronel (en Patagonia de Neuquén) y Pablo Parra (Fernández Oro) fueron de los más aclamados por los hinchas en redes sociales, pero hasta anoche no se habían entablado conversaciones formales con ninguno de los dos para reemplazar a Zwenger.

cipo-p08-f03-caprio-arquero-cipolletti.jpg

--> De la Fuente y Caprio son bajas confirmadas

Con vistas al compromiso del domingo a las 18 como local ante Independiente de Neuquén, Cipolletti no podrá contar con el mediocampista central Fernando De la Fuente, expulsado ante Sol de Mayo, ni con el arquero Nicolás Caprio, que tiene una lesión muscular desde el cruce ante Sansinena.

Además, Pablo Vergara terminó sobrecargado en el último partido. De hecho, al neuquino tuvieron que reemplazarlo después de la primera media hora y es difícil que se recupere a tiempo como para ir aunque sea al banco de suplentes. Por él entró Gustavo Del Prete.

Jonathan Morales, con molestias en una rodilla, estará a disposición para el encuentro, al igual que Lucas Comachi, tocado desde hace un par de compromisos.

La prueba con Ezequiel Ávila marcando el lateral no resultó y fue uno de los puntos criticados al plantel del ex entrenador.

Para la posición de 5 no abundan las opciones. Juan Strak, relegado por completo hasta el miércoles, tal vez incremente sus chances luego de semejante cimbronazo. Y aunque Gabriel Chironi ha cumplido esa función en el pasado, últimamente prefiere un rol de menor responsabilidad en la marca.