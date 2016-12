Robó y cobró rescate para devolver lo que se llevó

Un ex chofer de Solo Dos sustrajo cosas de un taxi. Quedó todo filmado.

El extraño suceso ocurrió durante Navidad en una base de taxis. Un ex chofer de taxis se habría apropiado de las llaves de un móvil y luego robó un reloj, un GPS y la radio. Lo particular del incidente fue que la acción delictiva quedó grabada en el sistema de video de la base cipoleña Solo Dos y que sus dueños tuvieron que pagar un rescate para recuperar los bienes.

Así lo reveló el titular de la firma, José Luis Campos, quien mostró el video en donde se ve al sospechoso y a uno de los radiooperadores, que le ofreció una botella de agua y no advirtió el aparente robo de las llaves de un Volkswagen Voyage. En las imágenes se ve al ex trabajador de la empresa vestido con bermudas y una camiseta de fútbol. Primero se sentó al lado de su ex compañero y apenas se levantó para dirigirse a la puerta que da a la calle, el supuesto ladrón tomó las llaves del Voyage de un cajón.

“Se trata de un ex chofer con domicilio en Costa Norte que dejó de trabajar acá porque se quedaba con las recaudaciones”, especificó Campos.

El robo de los elementos que había en el interior del Voyage no dejó de llamar la atención de los integrantes de Solo Dos y, al tratar de identificar al ladrón, las miradas confluyeron en el hombre que vive en Costa Norte. De igual modo, y según Campos, el delincuente empezó a enviar mensajes vía telefónica exigiendo un pago de 2500 pesos como rescate. Finalmente, cedieron al pedido y los dueños de la base recuperaron lo sustraído. Los equipos fueron entregados el lunes y, a pesar de que la Policía provincial les manifestó que no podían hacer mucho, las víctimas del ilícito esperan que intervenga la Justicia y ordene la detención del ladrón.

De acuerdo con Campos, el ex integrante de la base actuó con impunidad y propuso enviar una persona para entregar los elementos robados. Además, advirtió que si era denunciado iba a incendiar la base de la calle 9 de Julio.

"Hicimos la denuncia y desde la Policía nos dijeron que no podían hacer nada. Tuvimos el coche parado perdiendo dinero, así que no nos quedó más que negociar”.José Luis Campos. Titular de la base Solo Dos