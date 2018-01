Desde la Caminera cipoleña se sugiere no demorarse con las transferencias.

Retienen más vehículos por no tener tarjeta verde

Hasta 15 vehículos por día son retenidos en los controles camineros de la región debido a que sus conductores no presentan la tarjeta verde. En la mayoría de los casos, aducen que todavía están realizando la transferencia tras la compra a otro particular. Pero las excusas sirven de poco y nada ante la Policía, que tiene la obligación de retener el vehículo si el automovilista no exhibe la documentación necesaria para circular por rutas provinciales y nacionales. Asimismo, continúa el secuestro de rodados por papeles truchos.