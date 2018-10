Según la delicada denuncia de los árbitros, que incluye una presentación en la Justicia, los hermanos Emiliano y Guillermo Doglioli, el primero un conocido ex jugador de Independiente y actual defensor de Unión Vecinal y el segundo DT del mismo equipo, perdieron el control tras la derrota 1 a 0 ante Villa Iris e incurrieron en actos de “discriminación, amenazas de muerte e injurias”, contó a este diario el titular del Colegio de Árbitros Carlos Escobar.

“Cuando terminó el partido se nos acercó el 2 (por Emiliano) y nos empezó a decir de todo, a mí me apuntaba con el dedo y me increpaba casi cara a cara. Que éramos un desastre, su hermano nos decía cagones. Cuando al fin se iba, el defensor se da vuelta y me dice ‘anda a lavar los platos’, acompañando el gesto con la mano”, reveló angustiada Agustina Faundez, una de las asistentes.

“A mí el técnico (por Guillermo), que entró a patotear al vestuario, me apuntó con el dedo y me dijo ‘si te encuentro en la calle, te mato’. Estamos desamparados y hay que hacer las cosas como corresponde, incluso por protocolo. Por eso, si bien no temí por mi vida porque uno ya está curtido en esto, hicimos la denuncia en la Comisaría 17”, relató el árbitro del encuentro, Emiliano Peralta.

El Tribunal de Disciplina de la Liga ya tomó cartas en el asunto y resolvió suspender por 15 encuentros oficiales al entrenador y por 10 fechas al ex jugador de Independiente.

“Da tristeza porque una nunca espera que un hombre te trate así, más bien espera que haya límites. No les importó nada a ellos. Duele también porque una se insertó en el fútbol como tantas mujeres, y que pasen estas cosas en estos tiempos es retroceder mucho. También mujeres que estaban del otro lado del alambrado me insultaron y me mandaron a lavar los platos”, se desahogó la jueza de línea, aún sin poder creer lo vivido.

LM Neuquén se comunicó al mismo tiempo con los Doglioli para que cuenten su versión, pero prefirieron no hacer declaraciones y aclararon que todo está en manos de sus abogados. Lamentable.