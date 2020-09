Recomendaciones a quienes visiten la Margen Sur

Por resolución municipal, las actividades recreativas y deportivas al aire libre están permitidas de lunes a sábados de 9 a 20, bajo los protocolos conocidos, entre los que se destaca el uso del barbijo, el uso de sanitizante, la hidratación personal y el distanciamiento social.

Para quienes circulen por la Margen Sur e inmediaciones de la Isla Jordán se recomienda que tengan en cuenta que deben hacerlo con prudencia, y más aún cuando no conocen la zona.

Para quienes decidan realizar actividad física, es necesario que sean responsables en cuento a su físico. Muchas personas eligen la bicicleta para llegar al lugar. Se trata de un trecho importante desde el ejido urbano, por lo cual deben tener en cuenta el desgaste que produce, sobre todo en aquellas personas que no son asiduas en la disciplina.

No son recomendaciones caprichosas, sino que en los meses en los que la gente ha asistido en gran número a las bardas hubo casos en los que, al no conocer el camino y además no contar con todas las herramientas necesarias para hacer esta clase de actividad, el paseo pasó del disfrute a una mala experiencia, incluso tuvieron que ser asistidos.

Otras de las recomendaciones importantes en esta época del año es tener en cuenta el horario en el que se esconde el sol, a las 19:30, ya que oscurece rápido. “Regresar a la zona del puente antes de esa hora, para no perderse”, sugirieron desde la municipalidad.

Otro aspecto a tener en cuenta es el de asegurarse que los celulares tengan la carga de batería suficiente por cualquier inconveniente. “Si vas en grupo, recordá que el ritmo va a ser el del que va más lento”, indicaron desde la comuna. Además, es importante tener precaución por los lugares en donde se transita, para evitar cualquier tipo de accidente.

6 Los días de la semana en los que está permitido ir

