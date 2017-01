Reclaman que asesino vaya preso

Dicen que el homicida de Verdugo no cumple las pautas de conducta.

En el Anai Mapu las peleas entre bandas tienen una larga historia y varios muertos en su haber. Los ajustes de cuentas tienen en vilo a la comunidad y la Justicia, con sus plazos a contratiempo de la realidad, no ha podido dar una respuesta. El sábado, el condenado por la muerte de Alejandro Verdugo paseaba por las calles sin control, la Policía lo detuvo, pero horas después lo dejó en libertad. Por eso, la familia del joven asesinado volverá a presentar el pedido de revocación de libertad condicional y el cumplimiento efectivo de los 18 años de cárcel.

Hace casi 5 años, una vieja disputa entre los Justicieros y los Petones se dirimió a balazos y se cobró la vida de Verdugo, de 19 años. El arma homicida estaba en la mano de Marcos Profiri, quien fue señalado como el único responsable. Para la Justicia se trató de un homicidio simple, agravado por el uso de arma. A finales de 2014, el tribunal lo sentenció a 18 años de reclusión. El joven pasó cuatro años y medio con prisión preventiva hasta tanto la condena quedara firme.

Vencido el plazo previsto para dejar fijo el dictamen, la defensa logró la excarcelación acordando un control estricto por parte de la Fiscalía. Profiri debía presentarse todos los días en ese organismo judicial y en la Comisaría 24 para dar cuenta de su domicilio. Además, tenía prohibida la circulación por la vía pública entre las 20 y las 8 de la mañana.

Los controles no fueron tan estrictos y los paseos nocturnos de Profiri se volvieron habituales. “Esto no es novedoso, nosotros nos opusimos a la libertad porque no respeta las condiciones”, manifestó el abogado querellante, Marcelo Hertzriken Velasco, y agregó: “No sé qué está esperando la Cámara para revocarle el beneficio”.

Por su parte, Victoria Molina, mamá de Verdugo, reconoció que las presentaciones que hizo desde que el acusado recuperó la libertad, se fueron acumulando en la Fiscalía. “El dolor como madre es inmenso porque veo que pasa el tiempo y no se hace justicia”, declaró.

El crimen de Verdugo intensificó el nivel de violencia de los enfrentamientos. Sumando a esto, la mayoría de los integrantes de ambos bandos permanecen en libertad, con causas abiertas y sin condena efectiva. Algunos de ellos superan las 20 denuncias por robo violentos.

“La Justicia está poniendo en peligro a la sociedad al dejar a este personaje libre”, consideró Molina. Y en ese sentido, comentó que las amenazas hacia su familia y allegados son constantes y asegura que provienen del entorno de Profiri.

La querella espera que en los próximos días la Fiscalía tome en consideración los incumplimientos de Profiri y revoque el beneficio de la excarcelación. Este mismo pedido lo vienen sosteniendo desde el momento del juicio porque el acusado ya había manifestado su intención de fugarse a Chile, tal como lo revelaron las escuchas de la Brigada de Investigaciones en 2014.

