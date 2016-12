Tres hombres fueron apresados tras raptar a un nene de 11 años que les había arrojado una piedra al auto. Según comentaron los sospechosos, querían darle un susto al niño, aunque las primeras declaraciones del menor indicaron que lo estaban llevando a una chacra. Los detenidos se encuentran tras las rejas acusados de privación ilegítima de la libertad.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde, a plena luz del día, cuando un grupo de niños se encontraba jugando en el cruce de Circunvalación Perón y Turrín, en inmediaciones del barrio Antártida Argentina. Según explicó uno de los responsables de la Subcomisaría 79ª, Pablo Panguilef, la madre del menor denunció rápidamente lo ocurrido y se dio aviso a todos los móviles de la ciudad. “Los únicos datos que teníamos es que circulaban en un Fiat Uno color gris, con tres personas mayores de edad. De forma inmediata se dispuso un operativo, de búsqueda que dio resultados positivos a los pocos minutos. En la esquina de San Martín y Brentana un móvil policial advirtió que se encontraba el rodado indicado y lograron detenerlos”, explicó Panguilef.

El uniformado agregó que los tres hombres justificaron su accionar diciendo que el menor les había arrojado una piedra al parabrisas y que sólo lo estaban llevando a la comisaría para darle un susto. Más allá de las explicaciones, las tres personas fueron detenidas y se les abrió una causa por privación ilegítima de la libertad.

Panguilef, por su parte, resaltó que uno de los detenidos tiene domicilio en San Martín de los Andes, mientras que los otros dos hombres son del norte del país, aunque se encontraban en San Patricio del Chañar de forma momentánea dedicándose a la venta de cerezas.

La madre del niño, en diálogo con LM Cipolletti, dijo que se enteró de lo ocurrido cuando los amiguitos del pequeño llegaron corriendo y muy asustados le contaron que se habían llevado por la fuerza a Ezequiel. “Los chicos le habían tirado una piedra al auto y frenaron. Se bajaron tres tipos, lo agarraron de los brazos y el cuello y lo cargaron. Se lo llevaron en sentido hacia la Ruta 22”, precisó la mamá.

Preocupación

“Había algo más detrás de todo”

“Estas personas actuaron mal si de verdad querían llevarlo a la comisaría por el piedrazo. Yo no creo que querían darle un susto y estoy segura de que tenían otras intenciones. Mi hijo me contó que iban hablando de llevarlo a una chacra, no con la policía”, aclaró la madre de Ezequiel. Agregó que en el vehículo la Policía encontró dos cuchillos y que los domicilios registrados en los documentos no coincidían con los reales. “Mi hijo les pedía por favor que lo lleven a la comisaría o conmigo, pero ellos seguían conduciendo. El lugar donde los encontraron no es el camino a la Policía, por lo que creo que había algo más detrás de todo”, aseveró. “Si mi hijo hizo algo, lo correcto es que hablen conmigo o con la Policía, no llevárselo por la fuerza. Ellos tenían otras intenciones, estoy segura. Mi nene tiene miedo, no habla ni quiere salir a la calle”, expresó la vecina de la zona norte cipoleña. Los detenidos son vendedores de cerezas y se pudo establecer que uno de ellos tiene antecedentes delictivos.