Rapazzo Cesio vuelve a ser el presidente de Cipolletti

En las horas previas había dicho que a más tardar el lunes, ya tendría que estar conformada la nueva comisión que asumirá la conducción del club y no pasó demasiado tiempo para hacer realidad lo que era un secreto a voces pero que tenía que tener su confirmación oficial. De esta manera empieza un nuevo proceso para el club Albinegro.

Sobre el nombre del DT que surgió como rumor en las redes, se trata de Christian Lovrincevich de 48 años con pasado en varios clubes de Sudamérica y últimamente en Banfield.

Sobre este punto previo al comienzo de la reunión, Freiberg se excusó de proporcionar información porque explicó “acá hay un montón de versiones pero hasta que se consolide la comisión directiva, con gente que va a trabajar en fútbol, que está vinculada al club y se organice la subcomisión ahí, todas las conversaciones y gestiones que se están tramitando tendrán vía de legitimidad en cuanto a la posibilidad concreta de formalizar algo”, señaló pero –agregó- por el momento en lo personal no puedo adelantar nada ya que mi función está abocada a regularizar la cuestión institucional”, aclaró el abogado.

“Es por una cuestión de prolijidad que hay que esperar. Se tiene que reunir la gente de comisión directiva y resolverlo. Hasta tanto nadie puede adelantar absolutamente nada. De igual manera si tuviera certeza de que hay conversaciones con algún director técnico menos aún porque si no tenemos conformada la comisión menos podría decir que hay media palabra con un técnico. Hay por supuesto ideas de gente que quiere arrimarse pero tirar nombres sería un poco audaz. Por eso no podemos hablar en concreto hasta que no resolvamos la comisión directiva que está por resolverse”, anticipó lo que finalmente se hizo realidad.

Cabe recordar que tras la renuncia de Gutiérrez, Rapazzo Cesio fue el nombre que todos señalaban para hacerse cargo del club, en lo que será a partir de ahora su tercer mandato luego de desempeñarse en el período 2018-2021 y que no pudo completar debido a problemas de salud.

“Habrá una reunión con los miembros de la comisión directiva convocada por el doctor Horacio Freiberg como asesor legal y se comenzaría a resolver la situación. Veremos...”, señaló con un guiño positivo poco antes de la reunión convocada para encaminar este delicado momento que vive la institución Albinegra y que nuevamente lo vuelve a tener como referente.