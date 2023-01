Radicales preparan respaldo a JSRN

Las autoridades de Cipolletti figuran entre las que respaldan decididamente el entendimiento con JSRN, en la forma de colectoras para apoyar la candidatura a gobernador del ex mandatario Alberto Weretilneck.

Indicó que, en el caso de Cipolletti, se buscará un acuerdo local por el cual se respaldará al candidato a intendente de JSRN, sobre la base de coincidencias en lo referido al plan de gobierno que se llevará adelante en el próximo mandato. Señaló que, en los últimos tiempos, ha habido en la ciudad jefes comunales pertenecientes a diferentes fuerzas y, además, con el desistimiento de Claudio Di Tella de buscar su reelección, se impone la necesidad de establecer un proyecto a largo plazo que sostenga y que afiance el desarrollo de la ciudad.

Sostuvo que a la estrategia que se impulsa a nivel local y provincial se añade, fundamental también para el partido, la de apoyar la alternativa que representan los presidenciables de la Unión Cívica Radical nacional, Gerardo Morales y Facundo Manes. Cualquiera de los dos que termine por ser el abanderado del partido tendrá el apoyo de los radicales rionegrinos.

El dirigente se mostró muy crítico de la forma de hacer política y de construir liderazgo que posee el referente de Cambia Río Negro Aníbal Tortoriello. Cuestionó, en particular, “su extremo personalismo y el trato inadecuado que da a otros políticos y a partidos enteros”, al punto que “ya no lo quiere nadie, son pocos los que lo aguantan”.

Sostuvo que en relación con Cipolletti, hay militantes del Ari-Coalición Cívica y de otros espacios de Cambia Río Negro que no acompañarán la propuesta electoral de Tortoriello. “Yo me animo a conjeturar que Aníbal ni siquiera va a ser candidato a gobernador, además que le viene costando encontrar candidato a intendente. Me arriesgo a decir que él va a ser el candidato a intendente”, enfatizó.