Quini 6: mirá los resultados de este domingo

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de 4.800 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Quini 6 , en su edición 3310, realizado este domingo 5 de octubre de 2025, puso en juego más de 4.800 millones de pesos, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.254 millones de pesos . Salieron los números 05, 32, 06, 44, 09 y 34 . En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 700 millones de pesos . Salieron los números 06, 20, 44, 45, 13 y 25. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.433 millones de pesos y salieron los números 22, 21, 19, 15, 03 y 43. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo en juego un pozo de más de 310 millones de pesos y los números favorecidos fueron 26, 06, 41, 20, 45 y 30. Hubo 14 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 22 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 5.200 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

sorteo quini 6

Mirá los resultados del miércoles

Quini 6, en su edición 3309, realizado este miércoles 1 de octubre de 2025, puso en juego más de 4.200 millones de pesos, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.019 millones de pesos. Salieron los números 25, 08, 36, 32, 31 y 30. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 650 millones de pesos. Salieron los números 27, 03, 18, 08,01 y 20. En esta modalidad hubo un ganador con seis aciertos que se llevó el pozo completo. El billete ganador se jugó en Rufino, Santa Fe.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.050 millones de pesos y salieron los números 31, 25, 20, 22, 17 y 29. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo en juego un pozo de más de 241 millones de pesos y los números favorecidos fueron 43, 20, 42, 28, 07 y 39. Hubo 7 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 34 millones de pesos. Los ganadores: uno de Neuquén, uno de Chubut, uno de Entre Ríos, uno de Buenos Aires, uno de Corrientes y dos de Mendoza.