¿Quiénes son los nuevos nominados de Gran Hermano?

Esta semana fue Daniela en hacer la espontánea. La participante ingresó al confesionario tras la eliminación de La Tora y se mostró “contenta”. “Los primeros 3 votos son para Nacho y los dos votos para María Laura”, dijo la morocha ante las cámaras de Gran Hermano. Vale recordar que María Laura, conocida como Cata, zafó de la gala de eliminación pasada luego de haber sido salvada por Nacho y Alexis quienes fueron líderes.

Nominacion en GH.jpg

El líder de la semana, Thiago, el joven de González Catán eligió darle sus dos primeros votos a María Laura y justificó que “no tengo nada contra ella, pero no tengo afinidad” y otro punto para Juliana. “Quiere que se hagan las cosas como ella quiera y no me gusta. Ella quiere mandonear”, argumentó el participante favorito del público. El jugador salvará el jueves a uno de los nominados de la placa.

Alfa también nominó y se mostró confundido por sus votos, pero le dio dos votos a Juliana y a Nacho, respectivamente. "Me enteré un montón de cosas donde mintió", argumentó sobre el voto contra Tini.

Alfa nominado.jpg

Con una lista de saludos, Romina ingresó al confesionario. "Me enteré de mentiras que dijo para ensuciar a compañeros y quedarse en la casa", sostuvo la exdiputada y le dio sus primeros dos votos a Juliana en tanto que eligió darle un voto a Agustín. "Utilizó una situación con Alfa y metió leña al fuego. No calmó la situación y me dolió un montón", dijo.

La nueva "mejor amiga" de Daniela, Juliana que zafó de la eliminación pasada frente a Lucila votó y eligió darle sus votos a Nacho y a Walter, respectivamente. "Siento que no tengo tanta afinidad. Sinceramente no tengo a quién votar". En tanto que Maxi, el cordobés, que siguió los pasos de su novia y eligió darle los primeros dos votos a Walter, pese a que destacó que es solo "por estrategia" y luego decidió darle un solo voto a Agustín. Sobre su voto contra Alfa, el participante reconoció que tiene afinidad por su compañero y que aceptaron cómo es él en el trato dentro de la casa.

"Primero voy a nominar a Coti porque se hace difícil la convivencia por los caprichos y en segundo lugar a Juliana por una cuestión de falta de códigos", sostuvo María Laura sobre sus votos contra Constanza y Tini, respectivamente.

Julieta votó a Juliana porque "tiene una doble personalidad. Te llena de abrazos y besos y después hace lo mismo con otras personas y así queda bien con todo. No me termina de cerrar" y el segundo voto a Cata. "Siento que no me dolería que se vaya. Además quiere estar en placa y la vamos a ayudar", sostuvo sobre el voto a la participante de Catamarca.

Julieta de Gran Hermano novia 2.jpg

Marcos entró al confesionario y eligió darle los dos primeros votos a Nacho y justificó: "Tiene actitudes que no me gustan" y sumó a su nominación a María Laura con un voto, pero con los mismos motivos por los que votó a Nacho.

"Los primeros votos son para Romina y el otro para Julieta. Tratar de meter en placa a una de ellas dos. No tengo justificación personal es solo por estrategia", sostuvo Agustín quien eligió darle dos votos a Romina y un solo voto a Disney.

Constanza entró a nominar, pero Gran Hermano le comunicó la sanción tras el complot de la semana pasada con el Conejo y le informó que solo podrá nominar a un participante con dos votos. Acto seguido, la jugadora eligió darle los votos a Agustín. “Me gustaría que sea él quien se vaya. Es un obstáculo y lo quiero sacar para que el camino a la final sea más libre”, argumentó la correntina.

Siguiendo el mismo "castigo" por el complot, Alexis también tuvo la posibilidad de votar solo a un compañero. "En este caso lo voy a hacer para que esta persona cambie la dirección de su juego. No se lo va a esperar. Voto a Romina".

Placa final de nominados

Juliana: 9 votos

Nacho: 8 votos

María Laura: 6 votos

Agustín: 4 votos

Romina: 4 votos