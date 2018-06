Quería vengarse de su ex, acusó a su novio y la pescaron

Además, hubo escraches por las redes sociales y una reputación manchada, que llevaron al denunciado a perder su trabajo en una casa de estudios superiores en Neuquén. Finalmente, en la audiencia, con la intervención de fiscales, defensores y un juez se reveló que la mujer habría urdido un plan bastante extraño que la llevó a inscribirse en una carrera universitaria para intentar vengarse de su ex, un abogado particular que tras la separación formó otra pareja.

Los responsables de la investigación y la recepción de testimonios no dejaron de sorprenderse cuando, al indagar un poco más en los pormenores de la denuncia por violencia de género, comprobaron que la ex mujer del profesor era la nueva novia del abogado. Este detalle trastocó el proceso, se les dio valor a los dichos del docente y puso los ojos en la denunciante, explicaron las fuentes.

En apariencia, la alumna había buscado ganarse el corazón de su profesor para darle celos o tomarse revancha de su ex.

Las intenciones aviesas de la mujer no ayudaron mucho a la relación con el profesor, que debía atender a sus alumnos y sus hijos y además, a ella, con permanentes escándalos. Fue en esas circunstancias que discutieron en el interior de un vehículo en movimiento y que la alumna, muy exaltada, quiso arrojarse a la calle. En el forcejeo, el profesor aseguró que buscó tomarla del brazo e impedir que se cayera. El resultado fueron algunos moretones y una denuncia en la Justicia local que derivó en los escraches públicos y el despido. El acusado negó en todo momento haber golpeado a su pareja.

Así fue como llegaron los protagonistas a la audiencia definitiva en Cipolletti, con un profesor totalmente angustiado por la situación que le tocaba enfrentar y una alumna que no mostró ninguna intención de retractarse.

El acusado pudo hacer su descargo ante los funcionarios judiciales y reconocer que nunca supo que su alumna era la ex esposa del abogado que salía con su ex mujer. Cuando se enteró, pudo comprender determinadas situaciones y darse cuenta de que su ex novia estaba muy lejos de quererlo sanamente. Asimismo, el hombre hizo un repaso de su calvario tras perder el trabajo y “la obra social de mis hijos”. Lo peor: “Me mancharon el nombre”, se quejó ante el juez.

Libre de culpa

Las revelaciones del acusado y las pruebas que se presentaron fueron suficientes para inclinar la balanza a su favor, que el Ministerio Público Fiscal se pronunciara por no avanzar con la imputación y que el magistrado interviniente decidiera su inmediato sobreseimiento.

En el recuerdo, o el expediente, quedó la historia de un aparente amor puro entre un profesor y su aplicada alumna que, en el fondo, escondía una venganza hacia una ex pareja. Una falsa acusación repudiable en un contexto de violencia generalizada hacia las mujeres, no sólo física, sino por el descrédito a sus reclamos y denuncias, la inmensa mayoría por casos realmente ciertos.

Un intercambio de parejas

Según fuentes allegadas a la causa penal que se abrió en la fiscalía cipoleña, la ex esposa del profesor universitario se separó y al poco tiempo se relacionó sentimentalmente con un abogado. Se especula que la ex mujer del letrado estaba al tanto de estas alternativas y no encontró mejor forma de tomarse revancha que seduciendo al docente. Así fue como se disparó la situación.