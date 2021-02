El joven usaba una moto robada para reventar los portones de ingreso a inmuebles de la localidad.

"Cuando lo vi estaba sacado, por eso le dije pregunté qué hacía. No me escuchó y siguió rompiendo la puerta, razón por la cual lo insulté; él me miró y me dijo que me callara, que no dijera nada ni llamara a la Policía. Después la dueña del taller llamó al 911 y el hombre se fue", detalló la víctima una vez en la dependencia policial.

Según la información brindada por la vecina y la propietaria del local, el sospechoso escapó a bordo de la moto por calle Primeros Pobladores, para luego girar hacia Gonzáles Larrosa. Minutos después, un móvil policial arribó al lugar y comenzó a realizar rastrillajes para dar con el sujeto.

Robo Primeros Pobladores

La persecución

Luego de algunos minutos, los efectivos que realizaban recorridas por la zona lograron visualizar a un joven con una motocicleta roja, quien cumplía con todas las características brindadas por las denunciantes, por lo que procedieron a su detención.

"Se notificó al Gabinete de Criminalística para realizar las diligencias correspondientes y se identificó al sospechoso, un joven de 20 años conocido en el ambiente delictivo", detallaron desde la Comisaría 24° y agregaron que la fiscal en turno, Giovanna Moro, dispuso la formulación de cargos por el delito de "tentativa de robo y daños".

En el transcurso del día, el sospechoso había intentado robar en tres domicilios diferentes con la misma modalidad.

Comisaría 24 Reventaba cerraduras de portones con una moto robada y terminó detenido

La moto también era robada

Al identificar al sujeto, los uniformados también consultar el estado de la motocicleta en la que circulaba -marca Guerrero de 150 cc- y descubrieron que tenía pedido de secuestro por el delito de robo en jurisdicción de la Unidad 45° del barrio Anai Mapu. Finalmente, el rodado fue entregado a su propietario.