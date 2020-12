Qué opina el rugby regional sobre la polémica con Los Pumas

All Blacks pay tribute to Diego Maradona

Y la estantería terminó de derrumbarse para el elenco nacional al salir a la luz viejos y repudiables tuits de neto corte racista del capitán Pablo Matera y de sus compañeros Guido Petti y Santiago Socino. Así como le faltaron reflejos ante la muerte del astro del fútbol, la Unión Argentina de Rugby esta vez si actuó rápido y sancionó a los involucrados, quitándole ese honor a Matera (la capitanía) y separándolo a él y a los otros dos jugadores mencionados del plantel.

En ese contexto, llovieron las críticas desde distintos ámbitos e incluso dentro del ambiente del rugby se alzaron voces muy críticas con lo sucedido.

Fiel a su estilo, LM Neuquén quiso conocer las reacciones locales y recogió valiosos testimonios. Los presidentes de Neuquén Rugby y Marabunta y dos figuras del Azul accedieron a dejar su valiosa mirada acerca de los dos temas de discusión de los que habla el país entero. No resulta tal vez de lo más cómodo ó simpático para ellos, pero se la jugaron y expresaron sus pensamientos.

El FRÍO HOMENAJE A MARADONA

Joaquín Sepúlveda (jugador de Neuquén Rugby).

"El error lo comete la UAR, claramente me pareció que se quedaron cortos, en especial por lo que representa Maradona como deportista argentino y mundial. El homenaje de los All Blacks los dejó más en evidencia a Los Pumas y a la Unión Argentina de Rugby en la falta de creatividad para homenajearlo. Una cintita en el brazo claramente no bastó para la magnitud de la situación... Tiene que hacer autocrítica la entidad y Matera como capitán".

image.png

Marcelo Cerri (presidente de Marabunta).

"Me pareció un homenaje con gusto a poco, pudo haber sido más. No me pareció tampoco tan grave como para que se generara la ola que se generó. Pero repito, se pudo haber hecho algo más".

image.png

Diego Lebermann (presidente del Neuquén Rugby).

"Los jugadores no son los responsables de la organización, ni de los partidos, ni de los campeonatos, ni de los homenajes. No puedo saber si se los consultó o no para homenajear el fallecimiento de Maradona, eso solo lo pueden responder los que tomaron la decisión de hacerlo de esa manera (brazalete negro), tanto aquí como en el lugar del partido. Evidentemente a una parte de la sociedad no le alcanzó, ni el brazalete ni las disculpas. El rugby a lo largo y ancho del país da muestras de buenos ejemplos, de solidaridad y empatía, y también comete graves errores de intercambio con la sociedad".

image.png

Emilio Munarin (jugador del Azul)

"Lo del homenaje se les pasó, no me pareció para nada bien lo que hicieron. Le dieron una mirada al mundo muy vacía, muy mala, quedaron mal parados. Le erraron muy fuerte, por lo menos lo supieron reconocer después, era lo mínimo que podían hacer".

image.png

LOS TUITS RACISTAS Y DISCRIMINATORIOS

Diego Lebermann (titular del Neuquén Rugby)

"Los tuits los publicaron teniendo bastante años menos que ahora y públicamente pidieron disculpas. Respecto a lo que decía antes entre el rugby y la sociedad, hoy se trabaja con el programa rugby 2030 impulsado desde la misma UAR para modificar la parte que más complica, este es un programa nuevo que comenzó este año, involucra a jugadores, padres y toda persona vinculada a los clubes amateurs. Por supuesto que deberá reverse, reforzar acciones, y permanecer en el tiempo para poder cambiar las acciones erróneas que se cometen".

Joaquín Sepúlveda (jugador del Neuquén Rugby)

"Me parece repudiable los dichos, contradicen lo que a cualquier jugador de rugby se le inculca desde chico. Es un deporte inclusivo en cuanto a la diferencia física que pueda haber entre los jugadores y obviamente eso se extiende a todo aspecto. Incluir religiones, nacionalidades, etnias. Claramente no va, no encuadra dentro de los valores del deporte. Después, todas las personas pueden cambiar. No creo que piensen igual que hace 8 años. Pocas personas piensan lo mismo en su adolescencia como en su adultez. También se tendría que haber puesto atención en el uso de las redes. Muchas instituciones lo hacen. Deja a las claras lo poco actualizado que están en muchos aspectos y lo que falta trabajar y renovarse en algunos lugares dentro de la UAR".

Marcelo Cerri (máxima autoridad de Marabunta)

"Creo que se terminó metiendo la política dentro de esto, cayó dentro de la grieta, empezaron a buscar muy desde todos lados y encontraron estos tuits que obviamente son desubicados y muy feos. Corresponde que tengan sanción, que quede claro eso. Pero bueno, si nos ponemos a ver los tuits de los políticos de los últimos 10 años vamos a encontrar cosas peores que estas... Por otra parte, quiero creer que la gente puede evolucionar con el tiempo. Como pasa siempre acá, hay que buscar enemigos, culpables, no logro entender cómo llegamos a esto independientemente del pensamiento de cada uno. Para mí Maradona es un ídolo, puede que a otro no le parezca. Se llegó a esta locura porque hubo gente que le quiso sacar provecho".

Emilio Munarin (jugador de Neuquén Rugby)

"De eso prefiero no hablar, me hace mal. Pero muy triste todo lo que pasó".

Así, el rugby local mostró su compromiso y se manifestó en tiempos en que ese deporte se encuentra en la mira por lo sucedido con sus máximos exponentes.