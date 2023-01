Qué feo: cómo terminó la relación de Marcelo Tinelli y Adrián Suar

Según los rumores, las cosas no se habrían dado en buenos términos. Hay dos versiones pero una certeza, ya que en ambas queda marcado que se encuentra peleado con Adrián Suar y este es uno de los motivos de la no renovación.

Marcelo Tinelli habla sobre Adrián Suar.mp4

Por una parte, se menciona que el Chueco no habría mostrado interés a la hora de renovarle el contrato debido a que el conductor no cumplió con el rating prometido con Canta Conmigo Ahora.

Por otro lado, se indica que Marcelo Tinelli se enojó debido a que no sintió el apoyo de Adrián Suar cuando le comentó que su idea era hacer programas especiales desde Qatar para realizar una profunda cobertura del Mundial que terminó ganando la Selección.

Para comenzar a tener certezas, Tinelli habló sobre cuáles fueron los verdaderos motivos de su salida. "Se terminó el contrato que nos unió durante 17 años pero las puertas no están cerradas. De hecho estuve hablando con Adrián y quiere que vuelva en septiembre", explicó.

Marcelo Tinelli.jpg

"No hubo pelea ni problemas. Yo estoy tranquilo, ahora grabando un reality para streaming pero no tengo nada en claro qué hacer con la televisión abierta, quizás tenga que esperar un poco más. Ahora estoy descansando hasta fin de mes y en febrero, veré", aclaró Marcelo en diálogo con Invasores de la TV.

Por último, habló sobre las posibilidades de que vuelva el Bailando por un sueño y no quiso apurarse al referirse al tema: "No lo tengo claro, la verdad es que no sé. Ahora es tiempo de tomar sol y estar con la familia, en Febrero me pondré a trabajar".