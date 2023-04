Qué dijo Lucas Benvenuto sobre la entrevista a Jey Mammon

En sus historias, y en un fondo negro, escribió utilizando el modelo de hashtag: “Yo si te creo”. La frase fue acompañada por dos emojis: un corazón y una carita con la boca cocida, generalmente asociada a quien no puede hablar de un tema por alguna razón.

“Resiliencia”, escribió y luego explicar el especial significado de ese término para él: “Puede que solo parezca una palabra muy trillada, pero para algunas personas es el único camino; ese de no quitarle la mirada a la vida, haciendo que los tsunamis sean las olas perfectas para surfear hasta llegar a buen puerto”.

jey mammon c5n

Lucas ya había usado las redes para referirse al tema

Jey Mammon compartió el pasado miércoles un comunicado por medio de las redes sociales en el que dio su versión sobre la acusación de abuso sexual a un menor.

“Estoy atravesando, quizás, el peor momento de mi vida”, comenzó relatando el conductor, en un video que compartió a través de su perfil de Instagram. Y siguió: “Por la razón de los niveles de angustia que estoy viviendo, que no los experimenté nunca, lo que estoy sintiendo, no sabía que se podía sentir. No sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando. Es nuevo para mí”.

En su descargo, el conductor de La Peña de Morfi indicó que conoció a Lucas Benvenuto en 2009, pero negó otros puntos de su testimonio. Luego del video, el joven publicó un desgarrador posteo en su perfil de Instagram: “Acá estoy, siempre”.

Jey Mammon en C5N con Rial.mp4

En 2020, Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammon por abuso sexual cuando él era menor. “Él tenía 32 años y yo, 14″, indicó. La denuncia terminó con el sobreseimiento del conductor en marzo de 2021 por prescripción de la causa. Pero el conocimiento público del caso derivó en la suspensión del conductor por parte de Telefe.

“Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”, señaló Mammon a través de su cuenta de Instagram. Por ese mismo canal, Benvenuto compartió algunas horas después un mensaje que se interpretó como una respuesta al comunicado del acusado.