El conflicto entre el Municipio y los feriantes de la plaza Don Bosco podría seguir escalando en el plano judicial. Así lo dijo la coordinadora de la Mutual de Unidad Popular, Liliana Villegas, quien acompañó la presentación de un recurso de amparo en el Juzgado Civil 3 de la ciudad. Indicó que no se descartan denuncias penales no solo contra funcionarios de la comuna sino también contra un efectivo policial que no habría tratado como corresponde a una feriante.