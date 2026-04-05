Una problemática que crece en silencio tendrá su primer gran encuentro en la provincia
Bariloche será sede de un encuentro clave contra la trata, un delito silencioso que afecta a personas vulnerables en toda la provincia.
La trata de personas es una de las problemáticas más complejas y difíciles de detectar, pero también una de las más urgentes.
En ese contexto, Río Negro dará un paso importante: realizará por primera vez un encuentro provincial para abordar de manera integral su prevención y asistencia a las víctimas.
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Dos días de debate y acción
El evento se llevará a cabo el 7 y 8 de abril en San Carlos de Bariloche, en el salón auditorio de la CEB.
La iniciativa reunirá a organismos nacionales, provinciales y locales que trabajan de forma articulada para enfrentar este delito.
Actores clave en una lucha conjunta
Durante las jornadas habrá mesas expositoras con representantes de la Justicia Federal, fuerzas de seguridad, organismos de control y áreas especializadas en género y niñez.
También participarán instituciones como Gendarmería Nacional, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata, RENATRE, SENAF y equipos técnicos que trabajan en territorio.
Prevenir, detectar y asistir
El encuentro pondrá el foco en tres ejes centrales: la prevención, la detección temprana y la asistencia a las víctimas.
Se trata de un delito que puede tener fines de explotación sexual o laboral, y que afecta principalmente a personas en situación de vulnerabilidad.
Una fecha para visibilizar
La actividad se enmarca en el Día Provincial de Lucha contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 3 de abril según la Ley 4755.
El objetivo es claro: visibilizar una problemática muchas veces invisible y promover la conciencia social.
Un desafío que sigue vigente
Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de fortalecer políticas públicas y el trabajo conjunto entre organismos para erradicar la trata.
"El Gobierno de Río Negro continúa fortaleciendo las políticas públicas orientadas a la prevención y erradicación de la trata de personas, promoviendo el trabajo articulado entre organismos y la construcción de una sociedad más justa, donde los derechos humanos sean garantizados y protegidos en todo el territorio provincial", remarcaron desde gobierno rionegrino.
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