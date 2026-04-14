Tuvo que justificar los gastos de la cuota alimentaria por más de una década: Qué resolvió la Justicia

El padre se radicó en otra provincia y mantiene un escaso vínculo con sus hijos. El fallo judicial fijó un nuevo esquema de aportes con piso mínimo.

La mujer tenía que presentar todos los tickets y facturas cada dos meses para justificar los gastos. Mientras la cuota alimentaria no fue actualizada por once años.

La Justicia de Río Negro resolvió un conflicto familiar derivado por el caso de la cuota alimentaria . Una jueza del fuero de Familia de Roca estableció un aumento de la pensión alimenticia destinada a los hijos, debido a la escasa presencia del padre que se radicó en otra provincia.

El acuerdo de la cuota alimentaria incluyó una cláusula que ordenaba la presentación de todos los tickets y facturas de gastos, pero la jueza determinó un cambio de condiciones.

El conflicto surgió una década atrás cuando la pareja se divorció y la madre asumió los cuidados cotidianos de los menores. Al establecer la vivienda de la mujer para la crianza de sus hijos, se determinó que el padre abonará un porcentaje de su sueldo, en concepto de cuota alimentaria. Un acuerdo que se extendió por más de diez años sin actualización ni revisión de los ítems.

Un ítem ordenaba la presentación de todas las facturas y tickets de gastos

En el mismo período de la separación, el hombre se radicó en otra provincia y mantuvo un escaso vínculo con sus hijos, según expone la causa. Esta situación, le añadió al acuerdo de pensión alimenticia una cláusula que obligaba a la mujer a presentar los comprobantes de todos los gastos.

Esta determinación implicó que la mujer deba juntar los tickets, facturas y justificar el uso del dinero, con la presentación de los comprobantes cada dos meses.

En la práctica, generó un trabajo extra al tener que unificar toda la documentación de gastos y justificarlos, en paralelo a su trabajo en doble turno y las tareas de cuidado.

cuota alimentaria hijos.jpg La mujer debía reunir toda la documentación de gastos en paralelo con su trabajo doble turno y la crianza de los chicos.

Con el crecimiento de los hijos, y el inicio de la adolescencia, los gastos en educación, salud y las actividades extraescolares aumentaron. Esta situación motivó la actualización de la cuota alimentaria, ya que en diez años no se había actualizado el valor del monto.

La jueza ordenó actualizar la cuota alimentaria

El fallo estableció que el padre deberá abonar el 30% de su salario bruto, con un equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil. También deberá cubrir el 50% de los gastos extraordinarios que puedan surgir de manera excepcional.

Pero uno de los puntos centrales de la resolución fue la eliminación de la rendición de cuentas. La jueza consideró que esa exigencia constituye un mecanismo de desigualdad y puede encuadrarse como una forma de violencia económica, ya que la justificación de los gastos recaía sobre la persona que desarrolla las tareas de cuidado.

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La justificación de los gastos se enmarcó en violencia económica

La mujer no solo tenía que sustentar económicamente a sus hijos con un trabajo doble turno, sino que también tenía que justificar en qué gastaba el dinero de la cuota alimentaria, pese a enfrentar en soledad la crianza de los menores.

En ese sentido, la Jueza remarcó que las obligaciones alimentarias no se limitan a una lógica monetaria, sino que están destinadas a cubrir de manera integral las necesidades de los hijos. Desde esa perspectiva, exigir una justificación detallada de cada gasto constituye una práctica inequitativa, sobre todo porque las prácticas, los consumos y las compras están relacionadas con el desarrollo de los hijos.

Durante el proceso, el progenitor no contestó la demanda ni se presentó a las audiencias. Las pruebas incorporadas a la causa acreditaron que cuenta con trabajo en relación de dependencia. También se constató que la mujer sostiene las tareas de cuidado cotidiano y afronta la mayor parte de los gastos del hogar.

Una cuota alimentaria sin actualizar por once años

La sentencia también se basó en la falta de actualización ante el paso del tiempo, ya que habían transcurrido más de once años desde que se fijó el monto original, sin actualizaciones ni un piso mínimo que permita sostener la capacidad económica frente a la inflación.

Frente a esto, se sumó el crecimiento de los hijos y la consecuente sumatoria de sus necesidades, lo que determinó la fijación de una cuota acorde a la actual y con una actualización para sostener su valor con la inflación actual.