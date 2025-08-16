San Martín y Cabral "llegan" a la región de manera inédita en un acto que promete

Al conmemorarse el 175 aniversario del paso a la inmortalidad del prócer argentino, en la ex Isla 10 orense habrá un festejo original. Los detalles.

Este domingo se celebra el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín y Fernández Oro se las ingenió para, más allá del protocolo y el formalismo, preparar un acto novedoso y ágil.

En ese sentido, la Municipalidad de la vecina ciudad promete lucirse con un evento que "excederá lo convencional". La reconocida locutora Leonor Salomone , cara visible del mismo, admitió que "será una gran sorpresa" y a modo de primicia adelantó "el reencuentro de San Martín y Cabral" , en la ex Isla 10...

"Este domingo a las 15 te invitamos al Barrio Ex Isla 10 para compartir juntos una jornada especial: Acto protocolar en homenaje al Padre de la Patria.

image

Montados.

Feria de emprendedores y artesanos.

Mates y tortas fritas para disfrutar.

Traé tu reposera y vení a pasar un domingo bien orense, en familia y con amigos.

Además del acto protocolar, disfrutaremos de feria de emprendedores y artesanos.

¡Te esperamos para compartir un domingo bien orense, en familia y con amigos!", fue el anuncio formal.