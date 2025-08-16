San Martín y Cabral "llegan" a la región de manera inédita en un acto que promete
Al conmemorarse el 175 aniversario del paso a la inmortalidad del prócer argentino, en la ex Isla 10 orense habrá un festejo original. Los detalles.
Este domingo se celebra el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín y Fernández Oro se las ingenió para, más allá del protocolo y el formalismo, preparar un acto novedoso y ágil.
En ese sentido, la Municipalidad de la vecina ciudad promete lucirse con un evento que "excederá lo convencional". La reconocida locutora Leonor Salomone, cara visible del mismo, admitió que "será una gran sorpresa" y a modo de primicia adelantó "el reencuentro de San Martín y Cabral", en la ex Isla 10...
"Este domingo a las 15 te invitamos al Barrio Ex Isla 10 para compartir juntos una jornada especial: Acto protocolar en homenaje al Padre de la Patria.
Montados.
Feria de emprendedores y artesanos.
Mates y tortas fritas para disfrutar.
Traé tu reposera y vení a pasar un domingo bien orense, en familia y con amigos.
Además del acto protocolar, disfrutaremos de feria de emprendedores y artesanos.
¡Te esperamos para compartir un domingo bien orense, en familia y con amigos!", fue el anuncio formal.
