Río Negro implementará un chatbot para la gestión de turnos médicos: en qué hospitales funcionará

La herramienta permitirá solicitar, confirmar, reprogramar o cancelar turnos, además de acceder a información sobre especialidades. Los detalles.

El Gobierno de Río Negro avanza en su política de modernización del sistema de salud con la implementación de un chatbot destinado a la gestión de turnos médicos en 13 hospitales provinciales. Se trata de un sistema de mensajería automatizada q ue ordenará la asignación de turnos y aportará información clave a las bases de datos hospitalarias.

En ese marco, el Ministerio de Salud de Río Negro realizó la apertura de sobres correspondiente a la licitación pública para poner en marcha el sistema. En el proceso se presentaron cuatro ofertas, en el marco de un presupuesto oficial estimado en 298 millones de pesos.

El chatbot estará disponible en los próximos meses en los hospitales de San Carlos de Bariloche, Viedma, General Roca, Cipolletti, Choele Choel, Villa Regina, San Antonio Oeste, Río Colorado, El Bolsón, Catriel, Allen, Ingeniero Jacobacci y Sierra Grande.

A través del chatbot, los pacientes podrán acceder a información sobre especialidades médicas, fechas, horarios y lugares de atención, además de consultar la disponibilidad de turnos en cada hospital. El sistema guiará paso a paso el proceso de solicitud, permitirá confirmar la cita y enviará notificaciones automáticas con recordatorios de la fecha, hora y lugar de atención.

La herramienta también posibilitará la reprogramación o cancelación de turnos ya otorgados, con el objetivo de evitar traslados innecesarios y reducir las filas presenciales en los hospitales.

Información sanitaria y base de datos unificada

Además de la gestión de turnos, el chatbot será utilizado para enviar mensajes informativos vinculados a campañas sanitarias, vacunación, programas de prevención, horarios de atención y ubicación de centros de salud, entre otros contenidos de interés para la comunidad.

La implementación del sistema permitirá, además, contar con una base de datos unificada que facilite el seguimiento de turnos, el análisis de la demanda y la mejora continua de la atención a los pacientes en el sistema público de salud provincial.

Más infraestructura sanitaria

En paralelo a la incorporación de herramientas tecnológicas, el Gobierno de Río Negro avanza en la consolidación del Plan Estratégico de Infraestructura Sanitaria, que contempla un total de 29 obras distribuidas en todo el territorio provincial. El objetivo es modernizar la red hospitalaria, ampliar la capacidad de atención y mejorar las condiciones tanto para los pacientes como para los trabajadores de la salud.

La planificación se estructura en distintas etapas, que incluyen edificios ya inaugurados y en funcionamiento, obras en ejecución y proyectos a mediano y largo plazo que apuntan a acompañar el crecimiento del sistema. En ese marco, se destacan nueve obras ya finalizadas, con una inversión provincial superior a los 20.000 millones de pesos. Entre ellas sobresale la ampliación y refuncionalización del hospital “Dr. Ramón Carrillo” de Bariloche, junto a los nuevos edificios de los hospitales de Ramos Mexía y Fernández Oro, y la primera etapa del hospital de Maquinchao.

Actualmente, se ejecutan cinco obras en distintas localidades, con una inversión que supera los 14.100 millones de pesos, entre las que se encuentran trabajos en Cinco Saltos, Chimpay, Río Colorado, Sierra Grande y la construcción de un centro de salud en Mallín Ahogado.

Además, la Provincia avanzó en la licitación de nuevas obras y proyecta otras diez iniciativas, que incluyen ampliaciones hospitalarias y mejoras en centros de salud, con una mirada puesta en el fortalecimiento sostenido del sistema público de salud.