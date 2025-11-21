Quiénes son las víctimas del choque fatal que conmocionó a Río Negro

La tragedia de la Ruta 22 se cobró la vida de una conocida familia de Catriel. El Municipio impuso tres días de duelo en su memoria.

Las cuatro víctimas de la tragedia de la Ruta 22 viajaban desde Catriel a la costa.

La tragedia de la Ruta 22 conmocionó a Río Negro y, especialmente, a la comunidad de Catriel donde residían las cuatro víctimas del choque fatal . El Municipio decretó tres días de duelo .

Las víctimas fatales eran integrantes de una conocida familia de Catriel que viajaban rumbo a Las Grutas para pasar el fin de semana largo. Salieron temprano desde la comarca petrolera y a primera hora de la mañana atravesaban el Alto Valle cuando realizaron una detención imprevista en la banquina de la ruta.

El conductor bajó de la camioneta, una Ford Ecosport, para asegurar el equipaje y antes de reanudar la marcha se produjo el incidente vial. El conductor de una Volkswagen Amarok los embistió desde atrás a gran velocidad . Como resultado, la Ecosport se prendió fuego y las víctimas no pudieron salir.

Según informaron fuentes policiales, las víctimas fatales fueron Liliana Cocuzza, una reconocida doctora de Catriel, su hija Carina y sus dos nietos menores de edad. El marido de Cocuzza, Justo Pastor Gutiérrez, fue trasladado al hospital de Allen y permanece internado.

Trágico accidente en la Ruta 22 entre Fdez Oro y Allen

Inicialmente la Policía informó que había tres víctimas fatales, pero una vez que lograron apagar las llamas se constató que había otro menor de edad en la camioneta. Los cuatro ocupantes de la camioneta Ecosport habrían fallecido en el acto, por la violencia del choque.

Duelo en Catriel por la tragedia de la Ruta 22

Desde el Municipio de Catriel anunciaron tres días de duelo por la tragedia. Se suspendieron todas las actividades programadas para este fin de semana organizadas por el Municipio.

En las redes sociales, muchos vecinos de la ciudad petrolera lamentaron la tragedia. Entre las muestras de dolor, resaltó el legado y el cariño que provocó Cocuzza a través de su actividad profesional.

Un conductor demorado por el choque fatal

El conductor de la Amarok, presentaba múltiples golpes, pero permanecía consciente. Fue asistido y trasladado al hospital de Allen donde se le practicaron exámenes toxicológicos. Según trascendió, tiene apenas 19 años.

El test de alcoholemia arrojó 0,46 gramos e alcohol por litro de sangre, superando el límite permitido por la legislación vigente de Alcohol Cero y confirmando que conducía bajo los efectos del alcohol al momento del impacto.

Ante el resultado, el conductor de la Amarok quedó inmediatamente detenido y a disposición de la Justicia. Interviene la fiscalía de turno de General Roca, con los fiscales Polantinos y Benatti, quienes ordenaron múltiples pericias para determinar la responsabilidad penal y la eventual acusación formal que recaerá sobre el conductor.