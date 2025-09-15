Paritarias: Unter advirtió que el Gobierno tiene "la última oportunidad" para evitar el "conflicto"

De cara a la paritaria del jueves, el gremio docente reclamó aumentos al básico y rechazó bonos y sumas no remunerativas.

La conferencia de prensa de Unter se realizó este lunes en General Roca.

La conducción de la Unter realizó este lunes una conferencia de prensa en General Roca, en la previa de la reunión paritaria convocada para este jueves 18 de septiembre. Con un escenario de negociaciones empantanadas desde julio, el sindicato docente reiteró que espera una propuesta “seria y superadora” .

El gremio insistió en que los bonos y las sumas fijas no remunerativas que dispuso el Gobierno provincial no responden al reclamo de recomposición salarial. “ Necesitamos salarios dignos para poder llegar a fin de mes y sostener a nuestras familias”, remarcaron durante el encuentro con la prensa, encabezado por la secretaria general, Silvana Inostroza , junto a Gustavo Cifuentes y María Castañeda.

La conducción del gremio advirtió que el encuentro del jueves será decisivo: “ El 18 de septiembre tiene la última oportunidad de hacer una propuesta que responda integralmente a los requerimientos de los trabajadores de la educación”, expresaron.

unter silvana inostroza y gustavo cifuentes De izquierda a derecha: María Castañeda, Silvana Inostroza y Gustavo Cifuentes.

En ese sentido, Gustavo Cifuentes, secretario adjunto y candidato a la conducción provincial, adelantó a LMCipolletti que “pase lo que pase, se convocará un Congreso para la semana del 20 de septiembre, si la propuesta es analizable será puesta a consideración en cada asamblea y debatida en el congreso”. Aún no está definido día y lugar.

Consultado sobre un eventual escenario de falta de avances, el dirigente fue contundente: “Es muy probable que haya conflicto”.

La oferta del Gobierno y el rechazo sindical

La última propuesta oficial, presentada también a otros gremios estatales, consiste en asignaciones no remunerativas de $10.000 a quienes tienen de 0 a 11 años de antigüedad, $15.000 para los que tienen de 12 a 21 años y de $20.000 para los vayan de los 22 a 40 años. Además, se ofertó un bono extraordinario de $25.000 a pagarse el 24 de septiembre.

Para la Unter, se trata de la misma propuesta rechazada en julio y declarada insuficiente por su Congreso. “Seguimos considerando que no alcanza para recuperar el deterioro del salario docente, aún más afectado por el aumento del dólar y la suba de bienes esenciales”, señalaron.

paritaria unter 25 de agosto 2025 La última mesa paritaria fue el 25 de agosto.

Elecciones en la Unter

Para el gremio esta reunión no es una más, ya que tendrá elecciones el 16 de octubre para renovar las autoridades del Consejo Directivo Central. Algunas seccionales harán sus elecciones antes de esa fecha. Por ello, el resultado de estas negociaciones son centrales para el oficialismo que quiere mantenerse en la conducción, frente a una oposición unificada y más combativa.

En ese elección, también se renovará la Comisión Revisora de Cuentas, la Junta de Disciplina, los representante ante el Consejo de Administración del IPROSS, delegados al Departamento de Salud en la Escuela y delegados Congresales a CTERA. Y la representación del sindicato en cargos institucionales en el Consejo Provincial de Educación: Juntas de Clasificación de Nivel Inicial, Primario y Secundario, y Junta de Disciplina Docente.

silvana-unter-1024x609.png Silvana Inostroza dejará de ser la secretaria general y el candidato oficialista es Gustavo Cifuentes.

Pero el Gobierno también tiene en juego la elección de octubre, pero la del 26 donde se eligen diputados y senadores, y debe llegar con la menor conflictividad posible.

De manera simultánea se realizará el acto comicial para renovar Consejo Directivo Local, Consejero/a Docente de Consejo Zonal de Educación y Comisión Revisora de Cuentas en las seccionales Viedma, Conesa, Almafuerte, Roca – Fiske Menuco, Catriel, Bariloche, Jacobacci, Sur Medio, San Antonio Oeste y Sierra Grande.

Las seccionales que desarrollarán las elecciones locales con anterioridad son Valcheta (este miércoles), El Bolsón (el jueves), Villa Regina y Valle Medio (3 de septiembre), Cinco Saltos (el 5 de septiembre), Allen y Río Colorado (10/9) y Cipolletti (26/9).