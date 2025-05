Mariano Lavin sobre Reggioni: "Que una persona así me acuse, dice mucho más de él que de mí"

Mariano Lavín, ex intendente de Fernández Oro y actual titular del IPPV en Río Negro.

Luego de que la Justicia declarara culpable al exintendente de Fernández Oro , Juan Reggioni , por administración fraudulenta , su sucesor, Mariano Lavin , rompió el silencio y defendió con firmeza la legalidad y transparencia de su gestión. “ El exintendente fue condenado por certificar 12 viviendas que en realidad no estaban terminadas. Nosotros hicimos lo que correspondía, denunciar desde el primer día las irregularidades que encontramos ”, sostuvo en diálogo con LM Cipolletti .

El intendente de Fernández Oro, Mariano Lavin, realizó una denuncia penal contra su antecesor, Juan Reggioni. En 2016 Mariano Lavin, realizó una denuncia penal contra su antecesor, Juan Reggioni. Archivo

“No compramos ni un ladrillo”

Uno de los ejes de la disputa pública entre ambos exintendentes gira en torno al cuarto desembolso de fondos del plan habitacional, por un poco más de $1 millón, que ingresó al Municipio a poco de comenzar la gestión de Lavin. Reggioni acusa a su sucesor de no haber rendido esos fondos adecuadamente y de encubrir información sobre su destino.

Lavin desmintió categóricamente estas versiones: “Ese dinero fue utilizado para pagar expedientes que ya estaban generados durante la gestión anterior. Nosotros no hicimos ni un solo expediente nuevo, no emitimos un cheque nuevo, no compramos ni un ladrillo. Solo cancelamos pagos pendientes que dejó el gobierno de Reggioni”.

Además, subrayó que todo el procedimiento está documentado y respaldado: “Los pagos están sistematizados en la Municipalidad, firmados por el tesorero, ejecutados por el secretario de Hacienda y con extractos bancarios que prueban cada movimiento. La comunidad puede estar tranquila”.

Hasta el momento la Justicia no lo investiga

Lavin fue claro en diferenciar su situación de la de Reggioni: “Yo no estoy imputado, ni procesado, ni acusado de nada. En el juicio actué como testigo. El tribunal pidió investigar el destino del desembolso porque ocurrió una irregularidad en la ejecución de las viviendas, pero esa investigación no es sobre mí ni sobre mi gestión”.

Y agregó: “Estamos esperando que la fiscalía nos cite para presentar la documentación, como corresponde. Estamos absolutamente a disposición de la Justicia”.

Juan-Reggioni.jpg Juan Reggioni fue declarado culpable de administración fraudulenta agravada contra la administración pública y uso de documento ideológicamente falso. Archivo

“Reggioni fue condenado dos veces por corrupción”

Lavin también hizo referencia al historial judicial de su antecesor. “Esta es la segunda condena que recibe Reggioni por corrupción. La primera fue en 2019, cuando se lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos.

Según recordó, Reggioni es el único intendente de las últimas tres décadas en Río Negro condenado por corrupción mientras ejercía funciones. “Eso marca claramente el tipo de administración que llevó adelante. Nosotros, en cambio, desde el primer día impulsamos medidas concretas contra la corrupción”.

La ordenanza “Ficha Limpia” y el compromiso con la transparencia

Entre las medidas destacadas por Lavín para fortalecer la integridad institucional, mencionó la ordenanza de Ficha Limpia, promovida por él mismo en 2021. Esta norma prohíbe que personas con condenas por delitos contra la administración pública accedan a cargos en el Estado local.

Según Reggionni “todo esto es por política". "En 2019 me ganaron por 100 votos y eso que estaba con las causas encima. En 2023 no me dejaron participar porque crearon la Ficha Limpia entre gallos y medianoche”, mencionó.

Lavín fue contundente al respecto de la ordenanza: "La impulsamos desde el Ejecutivo y fue aprobada por el Concejo Deliberante. Fue una señal clara para que la ciudadanía supiera cómo íbamos a manejar la gestión: con honestidad, transparencia y rendición de cuentas", expresó.

También afirmó que, a diferencia de otras gestiones, la suya no encubrió irregularidades: “En política lo común es taparse entre gestiones. Nosotros hicimos lo contrario, denunciamos todo lo que encontramos mal. Y lo hicimos con pruebas, no con palabras vacías”.

Lavin Hasta el momento, el ex intendente Mariano Lavín no fue citado en la Justicia para dar alguna explicación con respecto al "cuarto desembolso". Archivo

Un mensaje a la comunidad

Para cerrar, Lavin se dirigió directamente a los vecinos de Fernández Oro. “No tengo que dar explicaciones ante una persona que fue dos veces condenada por corrupción. La comunidad nos conoce. Sabe que actuamos con transparencia, y que cada peso público fue bien administrado”, dijo.

Y concluyó: “Vamos a seguir colaborando con la Justicia. Pero que quede claro: esta gestión no fue parte del problema, fue parte de la solución. Fuimos nosotros quienes denunciamos la corrupción y la llevamos hasta las últimas consecuencias”.