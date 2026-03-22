La pérdida de un caballo desató un conflicto vecinal en una localidad del Alto Valle

El animal se extravió y el dueño demandó al vecino por daños y perjuicios. Hubo un acercamiento en la Justicia de Paz y llegaron a un acuerdo. Los detalles en la nota.

La pérdida de un caballo provocó un conflicto vecinal en Contralmirante Cordero. Pero los dos involucrados llegaron a un acuerdo.

Dos vecinos de la zona rural de Contralmirante Cordero se enfrascaron en un conflicto por la pérdida de un caballo perteneciente a uno de ellos.

El damnificado presentó una demanda por menor cuantía por el extravío del animal por un monto millonario en concepto de daño patrimonial , en la que tomó intervención el Juzgado de Paz local.

No obstante, las partes alcanzaron un acuerdo “en el marco de una gestión de carácter voluntario” con la finalidad de “ prevenir eventuales conflictos derivados del hecho ocurrido”.

Problemas con los alambrados

En una audiencia de conciliación celebrada el último 12 de febrero comunicaron que habían arribado a un acuerdo transaccional, y pedían que fuera homologado por la autoridad judicial.

En el arreglo, el denunciado, sin que implique el reconocimiento de las deficiencias en el estado de los alambrados perimetrales de su propiedad dado que aseguró que se encuentran “correctamente instalados y mantenidos” se comprometió a pagar una indemnización de $1.5 millones en dos cuotas de $750 mil por la pérdida del equino. Aclaró que fue un gesto expresado “al solo efecto de preservar la buena vecindad”.

Mientras que el dueño del caballo aceptó el ofrecimiento como reparación total y definitiva del hecho, y reconoció que “el cuidado y la guarda de sus animales es de su exclusiva responsabilidad como propietario”.

Juzgado de Paz Cordero

La jueza de Paz suplente, Marta Fuentes, avaló el acercamiento al advertir que “las partes han arribado a una justa composición de sus derechos e intereses, encontrándose reunidos los requisitos legales para su homologación”.

En la resolución detalló que la primera cuota de $750 mil debía ser abonada en el acto mediante trasferencia a la cuenta de la billetera virtual del demandante. Mientras que el segundo pago debía realizarse el 5 de marzo, del mismo modo. Les hizo saber que, en caso de incumplimiento, la parte interesada podrá instar la ejecución de la causa.

Secuestraron animales sueltos

El Municipio de Cipolletti y la Policía atraparon a una tropilla compuesta por cinco caballos que solían deambular en la zona norte de la avenida Circunvalación. La presencia de los animales que, se presume, buscan espacios verdes de la calle Santa Cruz para pastar, había generado la preocupación entre vecinos y conductores, dado que se movilizaban poniendo en riesgo sobre todo al tránsito vehicular.

El operativo se llevó a cabo a principios de este mes y los cinco ejemplares fueron trasladarlos a la sede de la Policía Montada, en Ferri. Allí permanecerían, cuidados como el resto de los animales de la brigada, hasta que se defina su destino.

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El intendente Rodrigo Buteler participó en el procedimiento y señaló: "Todos los vecinos de la zona hace rato nos escriben por los caballos sueltos que estaban en la zona. Bueno, hicimos un operativo entre la Municipalidad y la Policía para que no haya animales sueltos. Los vecinos de los barrios San Jorge, Las Viñas y 12 de septiembre reclamaban por dueños irresponsables que no controlan y cuidan a sus caballos poniendo en riesgo la seguridad de las personas".

Desde el Municipio destacó el trabajo "rápido y eficaz de la Policía montada de Río Negro" que lograron retirar a los caballos sin ponerlos en riesgo y la predisposición para cuidarlos.