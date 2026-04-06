La Justicia confirmó la causa de muerte del joven de Cinco Saltos

El joven fue hallado sin vida en su casa el domingo por la tarde. Tras los primeros peritajes y una declaración de la familia, se pudo determinar qué ocurrió.

Se confirmó la hipótesis que circulaba insistentemente en Cinco Saltos sobre un joven hallado muerto en el interior de una vivienda el domingo por la tarde. En principio, el caso estaría resuelto para la Justicia .

Fuentes del Ministerio Público Fiscal que trabajaron en el caso indicaron que todo indica que se trató de un suicidio . Entre otros elementos, desde el entorno del muchacho manifestaron a los investigadores que había anticipado su trágica decisión .

La presunción inicial se corroboró con los resultados de los primeros peritajes realizados en la escena del hecho, donde no detectaron indicios de criminalidad. Ante este cúmulo de indicios y la declaración de la familia, se resolvió no solicitar la autopsia del cuerpo.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Pedro Ramos a metros de la esquina con Remedios de Escalada y generó una fuerte repercusión en la localidad rionegrina.

Luego del aviso dado tras el hallazgo del cuerpo, personal de la Comisaría 43, el Gabinete de Criminalística y Bomberos Voluntarios acudieron rápidamente y procedieron a resguardar el lugar. El despliegue de uniformados y funcionarios de la Fiscalía Descentalizada local llamó la atención de vecinos y muchos de ellos se acercaron para verificar lo que había sucedido.